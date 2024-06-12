快訊／林秉聖奪年度最佳第六人　見高中恩師頒獎淚崩哭了

▲奪下T1職籃年度最佳第六人，林秉聖見高中恩師流下男兒淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

本季轉戰台北台新戰神，就以優異表現率隊打入年度總冠軍賽的「齊天大聖」林秉聖，12日在T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮勇奪「年度最佳第六人」獎項肯定。聯盟特別安排林秉聖在強恕高中時期的恩師高從立教練擔任神秘嘉賓，讓向來球風狂野的林秉聖也感動淚崩，感謝恩師當年的鼓勵與指導。

林秉聖本季轉隊加盟戰神，成功幫助球隊在成軍首季就一路殺入總冠軍賽，在冠軍系列4戰的強勢表現，也讓外界見識到林秉聖攻守一體的超強能耐。

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今日T1年度頒獎典禮上，林秉聖勇奪「年度最佳第六人」獎項肯定，聯盟特別安排他的高中恩師高從立擔任頒獎神秘嘉賓。

▲林秉聖見到高中恩師高從立，馬上給予大大擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

林秉聖見到恩師也忍不住流下男兒淚表示，「一路走來很不簡單，大家以為我是要打先發才來戰神，但球團放我在第六人角色，我不覺得先發、替補有什麼差別，能幫助球隊拿下勝利才是最重要的，我想做好自己，回饋給球迷，也幫助球隊拿下勝利，我希望我還能更進步，我會繼續加油。」

▲林秉聖今日由父母陪同出席頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）