運動雲

>

快訊／林秉聖奪年度最佳第六人　見高中恩師頒獎淚崩哭了

▲T1聯盟頒獎典禮，年度第六人林秉聖。（圖／記者林敬旻攝）

▲奪下T1職籃年度最佳第六人，林秉聖見高中恩師流下男兒淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

本季轉戰台北台新戰神，就以優異表現率隊打入年度總冠軍賽的「齊天大聖」林秉聖，12日在T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮勇奪「年度最佳第六人」獎項肯定。聯盟特別安排林秉聖在強恕高中時期的恩師高從立教練擔任神秘嘉賓，讓向來球風狂野的林秉聖也感動淚崩，感謝恩師當年的鼓勵與指導。

林秉聖本季轉隊加盟戰神，成功幫助球隊在成軍首季就一路殺入總冠軍賽，在冠軍系列4戰的強勢表現，也讓外界見識到林秉聖攻守一體的超強能耐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日T1年度頒獎典禮上，林秉聖勇奪「年度最佳第六人」獎項肯定，聯盟特別安排他的高中恩師高從立擔任頒獎神秘嘉賓。

▲T1聯盟頒獎典禮，年度第六人林秉聖。（圖／記者林敬旻攝）

▲林秉聖見到高中恩師高從立，馬上給予大大擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

林秉聖見到恩師也忍不住流下男兒淚表示，「一路走來很不簡單，大家以為我是要打先發才來戰神，但球團放我在第六人角色，我不覺得先發、替補有什麼差別，能幫助球隊拿下勝利才是最重要的，我想做好自己，回饋給球迷，也幫助球隊拿下勝利，我希望我還能更進步，我會繼續加油。」

▲林秉聖出席T1聯盟頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲林秉聖今日由父母陪同出席頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 林秉聖齊天大聖年度最佳第六人高從立台北台新戰神台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／台北戰神表態挖角蔣淯安？　黃萬隆高喊：錢不是問題

快訊／台北戰神表態挖角蔣淯安？　黃萬隆高喊：錢不是問題

快訊／蔣淯安確定放棄旅外　親曝選新東家關鍵是「家人」

快訊／蔣淯安確定放棄旅外　親曝選新東家關鍵是「家人」

波神再度倒下！　哈勒戴：波辛基斯是硬漢必須支持

波神再度倒下！　哈勒戴：波辛基斯是硬漢必須支持

拒絕再「鐵」！　坦圖：我要提高命中率主宰比賽

拒絕再「鐵」！　坦圖：我要提高命中率主宰比賽

在波士頓慘吞2連敗　厄文撂狠話：回主場該輪到我們了

在波士頓慘吞2連敗　厄文撂狠話：回主場該輪到我們了

距離總冠軍只差2勝　坦圖：我為什麼要盲目去搶分？

距離總冠軍只差2勝　坦圖：我為什麼要盲目去搶分？

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5中職明星賽參賽名單揭曉

最新新聞

1中職明星賽最強外援登場！

2陳傑憲讚帥度　王威晨：終於誇我了

3旅外最大禮　阿巴西T1年度MVP二連霸

4費城人主戰捕手將進行手術！

5美媒傳道奇看上2大游擊

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366