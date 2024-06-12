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快訊／錢薇娟拋台籃3聯賽「共同選秀」　喊話下季T1職籃一定還在

▲T1聯盟頒獎典禮，聯盟會長錢薇娟。（圖／記者林敬旻攝）

▲T1聯盟會長錢薇娟拋出與PLG職籃、SBL聯賽「共同選秀」議題。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃12日舉行2023-24賽季年度頒獎典禮，聯盟會長錢薇娟卻拋出驚人議題，喊話希望與PLG職籃、SBL聯賽在本賽季舉行「共同新人選秀會」。錢薇娟強調，「共同選秀這件事，今天是首次對外提出，希望一次能做完的事，不要浪費時間與人力、物力。」不過錢薇娟也坦言，目前這件事還沒獲得PLG職籃好的回應。

邁入第3季的T1職籃，今日頒獎典禮圓滿落幕，但聯盟會長錢薇娟卻在今日拋出「共同新人選秀」的重量級議題，希望今年能和PLG職籃、SBL聯賽共同進行新人選秀。

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錢薇娟表示，「一次能做完的事，不需要浪費時間與人力、物力，我認為這是好的想法，但目前我們還沒得到好的回應，我們會繼續努力。」

不過錢薇娟也強調，「很多事都可以提出來討論，多討論多溝通都是好事，如果共同選秀不成，我們也做好聯盟該有的準備，走自己的路，下一季T1聯盟一定會持續進行。」

但日前PLG職籃已經率先公布，將於7月3日進行新人選秀測試，正式選秀會日期則訂在7月10日舉辦，如今T1職籃拋出共同選秀議題，是否能夠促成仍有待觀察。

▲T1聯盟頒獎典禮，聯盟會長錢薇娟。（圖／記者林敬旻攝）

▲錢薇娟坦言目前在共同選秀議題上，尚未獲得好的回應。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 錢薇娟T1台籃PLG共同選秀新人選秀SBL

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