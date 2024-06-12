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快訊／日本職籃旅外前最大禮　阿巴西奪T1職籃年度MVP二連霸

▲阿巴西出席T1聯盟頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲阿巴西勇奪T1職籃年度MVP獎項2連霸。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

昨日傳出將前進日本職籃，加盟日本B聯盟秋田北部喜悅隊，成為台灣籃壇史上首位登上日本B1的球員，而在12日登場的T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮上，這位台籃「黑豹」也獲得旅外前最大肯定，勇奪本賽季「年度MVP」，也完成此獎項2連霸大業。

自2020年正式取得中華民國身份證，去年3月也正式獲得FIBA國際籃總確認，將可以本土身份代表中華男籃出征各大國際賽。

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阿巴西不僅在去年杭州亞運幫助中華隊拿下第4名，本賽季平均上場40分鐘，繳出22.5分、5.6籃板、4.2助攻、2.2抄截的全能表現，也讓他擊敗台啤永豐雲豹蔣淯安、高雄全家海神胡瓏貿，拿下本賽季年度MVP大獎，也完成此獎項難能可貴2連霸大業。

阿巴西在即將旅外挑戰日本職籃前，獲得年度最有價值球員大獎2連霸殊榮，他開心表示，「很感謝大家對我的肯定，很可惜今年沒有拿下總冠軍，但還是一個對我很有意義的賽季。」

針對旅外一事，「我開始打球就是在台灣開始，感謝高中、大學培養我的教練，以及特攻球團上下給我的肯定，鼓勵我是最棒的，這還不是我的極限，我還會一直往上邁進。」

▲T1聯盟頒獎典禮，年度第一隊阿巴西、蔣淯安、高錦瑋。（圖／記者林敬旻攝）

▲阿巴西也連續3季入選聯盟年度第1隊肯定。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 阿巴西年度MVP日本職籃秋田北部喜悅

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