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T1拋台籃「聯合新人選秀」　陳建州：今年實行不容易

▲▼黑人陳建州北檢出庭 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳建州針對聯合選秀議題回應 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／桃園報導

T1職籃會長錢薇娟12日在年度頒獎典禮上，拋出驚人的台籃3大聯賽「聯合新人選秀」議題，首當其衝的就是已經著手進行今年度新人選秀會的PLG職籃。對此，PLG職籃聯盟副會長陳建州表示，「如果此議題是在4月時提出，可能還有機會，但目前已經有超過30位好手報名本次選秀會，今年要實行聯合選秀確實不容易。」

今日錢薇娟在T1年度頒獎典禮上，突然拋出「聯合新人選秀」議題，希望與PLG、SBL共同進行今年度的新人選秀會。

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對此，PLG職籃副會長陳建州強調，「今年的選秀，聯盟訂在7月10日進行選秀會，報名在明天就將截止，目前已經有30幾位報名，如果此議題在4月提出，或許還有機會，但因為選秀這件事我們從今年4月就開始準備，今年要實行聯合選秀，確實不太容易。」

不過陳建州也認同，今年確實是個時機點，能夠好好談此事，包括兩個職籃聯盟的賽制，未來從4強戰變成8強戰，季後賽互相交叉，甚至進行一個所謂的「台灣大賽」，這都是很好的方案。

這些都是可行的選項，讓球團老闆們去進行選擇，試試看哪一種方式比較健康，讓兩個聯盟慢慢走在一起，先互相理解才能水到渠成。

關鍵字： 陳建州T1PLG聯合選秀台籃

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