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林書緯單場慘拿1分　林書豪暖心鼓勵：我還是抱持很大希望

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲國王林書緯此戰手感持續低迷，全場僅靠罰球拿下1分。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

新北國王12日在PLG職籃年度總冠軍賽第2戰，以20分之差慘敗。陣中主力後衛林書緯全場8投0中，僅靠罰球拿下1分。賽後身為哥哥的林書豪「暖心」表示，「身為隊友、家人，我很難過，我知道他付出的努力，但我還是抱持很大的希望，當我的弟弟，他面對很多，但他就是一直進步。」

國王此戰團隊攻勢荒腔走板，雖然林書豪全場斬獲22分、4籃板、6助攻、4抄截、3阻攻，不過其餘隊友僅有李愷諺得分上雙，團隊上半場甚至僅慘拿23分，單場70分也刷新聯盟史上冠軍賽單場得分新低表現。

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以20分之差大勝。領航猿主帥卡米諾斯就表示，「此戰上半場我們的防守能量很夠，第2節僅讓對手拿下7分，且有12次三分球出手落空，因此取得了優勢。下半場對手試著反撲，而我們也能得分找到優勢，此戰有5人得分上雙，打出我們的團隊籃球。」

國王後場主力大將之一的林書緯，此戰8次出手全數落空，僅靠罰球拿下1分，甚至遭到領航猿主場球迷頻頻喊聲挑釁，對此林書豪賽後直言，「身為隊友、家人，我是很難過，我知道他付出的努力，我的籃球生涯也會有突然幾場一直投不進，就像我去多倫多暴龍時那幾場比賽。」

「如果他不努力、很驕傲，不願意聽教練、隊友的話，不願意進步，或許就能接受這樣的狀況，但我還是抱持很大的希望，當我的弟弟，他面對很多，他就是一直進步。」林書豪如此說道。

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲林書豪賽後仍給予林書緯暖心鼓勵。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 林書豪林書緯PLG新北國王台籃

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