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慘！新北國王單場70分破新低　林書豪獨拿22分也難救

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲國王林書豪此戰砍下22分，但依舊無法拯救團隊疲軟手感。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃年度總冠軍賽第2戰，新北國王團隊進攻荒腔走板，上半場團隊僅拿23分，全場拿下70分，刷新聯盟總冠軍賽單場最低分。此戰即便林書豪全場賣命狂砍22分、4籃板、6助攻、4抄截、3阻攻依舊無力回天，領航猿將系列賽扳成1比1平手局面。

冠軍系列首戰告捷的國王，今日再度造訪領航猿主場，團隊進攻表現卻是大當機，上半場團隊僅拿23分，全場團隊命中率更是僅有32.5％，成為輸球最大主因。

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此戰國王單場僅拿70分，也創下PLG職籃冠軍賽史上單場最低分，原記錄為2022-23賽季時，由台北富邦勇士所寫下的72分。

但此戰國王當家一哥林書豪整體表現依舊出色，全場15投7中拿下22分、4籃板、6助攻、4抄截、3阻攻。但除了林書豪之外，此戰僅有李愷諺拿下12分、4籃板、3助攻，其餘球員無人得分達雙位數，林書緯全場8投0中，僅拿下1分、1籃板、2抄截。

國王總教練萊恩表示，「如果我們不得分，就很難贏球，總冠軍賽本來就不輕鬆，雖然我們首戰取勝，但對手今天打得很強硬，想守下這場主場，接下來我們就是好好休息，準備回到主場比賽。」

林書豪也說，「今天不是漂亮的一場比賽，籃板少了20幾顆，季後賽就像下棋一樣，我們需要調整。此戰沒有打得很順，有點卡，有時候我們有蠻好的機會，也沒有進球，還需要回去看一下影片了解。」

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲國王此戰團隊僅拿70分，創下聯盟冠軍賽單場新低。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽林書豪林書緯萊恩

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