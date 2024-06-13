勇奪T1職籃年度3大獎　林秉聖放眼挑戰旅外：人呼吸就要進步

▲林秉聖勇奪T1職籃年度3大獎，與母親開心合影留念。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮12日圓滿落幕，其中隸屬台北台新戰神的「齊天大聖」林秉聖再度成為典禮風雲人物兼大贏家，一舉囊括年度第6人、年度進步獎、年度防守第1隊等3項大獎。林秉聖強調，「我認為人只要有呼吸，就必須要進步，我喜歡接受挑戰，下一步動向還不知道，續留台灣，挑戰中國、日本聯賽都有可能。」

林秉聖本賽季轉戰效力戰神，也成功帶領這支職籃新軍打出驚奇表現，成功闖進年度總冠軍賽成為大黑馬，最終雖然爭冠失利，但仍打出令人讚賞表現。

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至於向來防守能力出色的林秉聖，更在本賽季獲得大量進攻主導權，整季平均繳出15.4分、4.3籃板、3.5助攻、2.6抄截，最終也獲得年度第6人、年度進步獎、年度防守第1隊等3項大獎殊榮，成為頒獎典禮大贏家之一。

據了解，林秉聖與戰神的合約附帶「旅外條款」，他的下一步動向為何，也格外引發外界關注。對此林秉聖強調，「我喜歡挑戰，下一步會怎麼走真的還不知道，也許是留在台灣打球，或者是挑戰中國、日本職業聯賽都有可能，如果沒有挑戰，我打球會少了很多動力。」

林秉聖也喊話，接下來自己最想要的，還是幫助效力球隊拿下年度總冠軍，自己也要朝總冠軍賽最有價值球員(FMVP)的目標來努力。

▲林秉聖的下一步動向，不排除挑戰旅外發展。（圖／記者林敬旻攝）