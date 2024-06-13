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安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

▲金泰琳與好閨蜜中職啦啦隊女神安芝儇，一同體驗PLG職籃看球樂趣。（圖／記者杜奕君攝）

▲金泰琳與好閨蜜中職啦啦隊女神安芝儇，一同體驗PLG職籃看球樂趣。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃年度總冠軍賽第2戰，12日晚間由地主桃園璞園領航猿在主場桃園巨蛋以20分之差痛宰新北國王奪勝。此戰場邊也迎來不少「嬌客」，中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊高人氣女神「安芝儇」，就帶著自己的好閨蜜「金泰琳」，一同觀戰體驗台灣籃球魅力，曾學過兩年中文的金泰琳首次現場看球，也直呼PLG聯盟看球氣氛很棒，也希望有機會能加入啦啦隊應援行列。

為了力挺目前在領航猿專屬啦啦隊Pilots Crew效力的趙娟週，安芝儇和好閨蜜金泰琳在12日一同現身桃園巨蛋，為趙娟週加油打氣。金泰琳過去也曾和安芝儇一起在水原FC足球隊擔任啦啦隊應援工作，加上曾在中國待過兩年，也會說簡單的中文。

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金泰琳表示，「這是我首度來看台灣的職籃，整體氣氛很好，當然也要力挺趙娟週隸屬的領航猿。」

另外，金泰琳也對台灣的啦啦隊文化感到興趣，她透露，「在南韓，各種職業賽事的啦啦隊應援，並不會特別和球迷有這麼多的近距離互動，如果有機會的話，當然也想在台灣嘗試擔任啦啦隊應援工作。」

至於中職台鋼雄鷹的超人氣啦啦隊女神安芝儇，過去在南韓曾擔任過棒球、籃球、足球、排球以及手球比賽應援工作，他表示台灣和韓國的比賽氣氛差不多，但南韓多半在比賽休息暫停時間才會有啦啦隊上場帶動氣氛，至於台灣則有很多啦啦隊與粉絲互動的機會，這點感覺非常棒。

▲▼啦啦隊女神安芝儇百吉記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲啦啦隊女神安芝儇昨日也到PLG冠軍賽G2觀戰，力挺好友趙娟週。（圖／資料照記者周宸亘攝）

關鍵字： 安芝儇金泰琳PLG台籃趙娟週領航猿啦啦隊

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