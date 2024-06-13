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詹家姊妹前進巴黎奧運！　詹皓晴找姊姊詹詠然搭檔網球女雙

▲亞運女子網球雙打金牌戰，詹詠然、詹皓晴出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹詠然、詹皓晴有望攜手出征巴黎奧運網球女雙。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

在台灣網球一姐謝淑薇確定在本屆巴黎奧運與20歲小將曹家宜搭檔後，目前世界女雙排名第28位的詹皓晴，也傳出將透過綜合排名取得本次巴黎奧運參賽權，而她也在13日向網協提出出賽搭檔人選，正是使用傷後保護排名的親姊姊詹詠然，兩人將3度攜手在奧運賽場搭檔出擊。

目前世界女雙排名高居第2位的謝淑薇，12日確定向網協提出與世界排名第153位的曹家宜搭檔。不過奧運網球女雙項目，每個國家可以有兩組選手報名參賽，根據網協評估，目前世界女雙排名28位的詹皓晴，將有望透過綜合排名，取得本屆奧運參賽權，今日她也正式向協會提出搭檔人選，挑選了姊姊詹詠然出征本次巴黎奧運。

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這也確定「詹家姊妹」此次將3度攜手站上奧運舞台，而詹詠然個人則是第4度挑戰奧運殿堂，兩人在去年的杭州亞運網球女雙項目攜手奪金，不過本季詹詠然因為身體因素，並沒有任何出賽紀錄。

根據規定，受傷至少6個月的球員，可申請受保護的排名，以受傷前3個月的平均排名作為依據，傷癒復出後就可使用受保護排名進入比賽，詹詠然使用傷後保護排名為女雙第35名。

詹家姊妹確定攜手出擊後，接下來網協將召開選訓會議，討論通過後提報國訓中心，接著就會由中華奧會向國際網球總會提交正式出賽名單。

▲亞運女子網球雙打金牌戰，詹詠然、詹皓晴出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹皓晴選擇姊姊詹詠然搭檔出擊巴黎奧運。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 詹皓晴詹詠然巴黎奧運網球女雙

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