沒報PLG職籃選秀　游艾喆：未來動向請拭目以待

▲政大男籃主控游艾喆的下一步動向，外界都在高度關注。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽「4連霸」冠軍勁旅政大男籃，此次共有外籍生莫巴耶、杜拉米及「碩士神射」李允傑、「UBA MVP」王凱裕，還有備受矚目的大3後衛莊朝勝等5位好手，宣布投入PLG職籃選秀。至於最受外界關注的當家主控游艾喆，並未報名本次PLG選秀。游艾喆說，「感謝粉絲的關心與支持，未來動向就請大家拭目以待！」

身高208公分、塞內加爾籍的莫巴耶，自加入政大雄鷹籃球隊起就受到高度關注。去年以雄鷹隊長之姿，率領球隊在日本東京，奪下2023 WUBS世界大學籃球系列賽冠軍，冠軍戰他獨得30分，抱走最有價值球員MVP。莫巴耶在UBA聯賽兩年，總計貢獻900分，112學年更以場均26.5分奪下得分王。懷抱著前進NBA夢想的莫巴耶，長期以來都受到國內外職籃球團與球迷高度關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲政大男籃莫巴耶。（圖／政大雄鷹籃球隊提供）

而莫巴耶的同鄉好手杜拉米，身高206公分。杜拉米與莫巴耶依年齡，其實都能在UBA再打一年，但考量其後續生涯發展，在符合資格情況下，決定今年即投入選秀。

曾獲UBA MVP的王凱裕，被譽為「為大賽而生的男人」，在台北小巨蛋屢屢締造優異表現。日前入選籃協「菁英潛力男籃培訓計畫」，也被視為是台灣男籃「新黃金世代」的重要成員。

在政大經過六年學習，從民族系念到傳播所的李允傑，持續堅定朝向目標邁進。去年他在跨聯盟邀請賽，曾有出戰20分鐘、三分球9投6中的精采表現，UBA冠軍戰他攻下11分，其中包括3記三分球。李允傑在個人UBA生涯，達成200顆三分球里程碑！

▲政大男籃李允傑。（圖／政大雄鷹籃球隊提供）

而就讀政大廣電系的莊朝勝，決定提前投入職籃選秀。上季擔任政大雄鷹副隊長的莊朝勝說，「原本沒有想在大三就挑戰職籃。」但在三月台北小巨蛋UBA決賽的兩場關鍵比賽，莊朝勝打出總教練陳子威心目中「MVP級表現」。政大雄鷹教練團經過討論，決定全力支持並鼓勵莊朝勝提前挑戰職籃，而莊朝勝經過慎重考慮，也與政大雄鷹教練團約定好：「絕對不會放棄，會更加倍努力完成在政大的課業！」

政大雄鷹籃球隊總教練陳子威表示，每位球員在政大雄鷹隊期間，教練團都全心全力培育球員，也為未來發展考量。如今又有多位球員決心投入職籃，他很期待，也給予最多的祝福。

至於在UBA四年來，設下多項「艾喆障礙」的游艾喆，並未報名本次PLG選秀。游艾喆說，感謝粉絲的關心與支持，未來動向就請大家拭目以待！

▲政大男籃莊朝勝。（圖／政大雄鷹籃球隊提供）