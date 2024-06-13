綠衫軍布朗驚天一扣！　問鼎總冠軍FMVP只差一步

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克13日再度展現團隊霸氣表現，即便回到主場的達拉斯獨行俠全力出擊希望搶下冠軍系列賽首勝，但綠衫軍雙探花連線坦圖(Jayson Tatum)轟下31分、6籃板、5助攻，布朗(Jaylen Brown)也有30分、8籃板、8助攻，最終塞爾提克以7分勝出，強勢3連勝聽牌。而連續3戰表現出色的布朗，也將強勢問鼎生涯首座總冠賽最有價值球員(FMVP)。

綠衫軍在本次NBA年度總冠軍賽勢如破竹，連同今日3連勝在內，目前在本賽季季後賽更是已經豪取10連勝，也成為聯盟史上第9支在單一賽季季後賽至少拿下10連勝的隊伍。

目前距離隊史第18冠僅差1勝情況下，塞爾提克陣中「探花雙星」坦圖、布朗無疑成為本次決賽FMVP最大熱門人選，其中在今日G3再度上演爆扣美技震撼全場。

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目前冠軍賽系列3戰，布朗平均可繳出24.3分、6籃板、5.7助攻、2抄截，且整體投籃命中率高達55.1%，只要再拿1勝且個人表現穩定發揮，幾乎篤定將笑擁個人生涯首冠，以及首座FMVP。

布朗在G3贏球後開心表示，「現在我們距離總冠軍只差1勝，這非常酷，我不知道該說什麼，感覺很不真實，但任務還尚未完成。」

▲塞爾提克布朗在本次總冠軍賽繳出穩定表現，有望問鼎FMVP殊榮。（圖／CFP）