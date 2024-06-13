快訊／沒有游艾喆！　PLG職籃選秀會報名名單出爐

▲來自政大的最強外籍生莫巴耶，確定投入此次PLG職籃新人選秀。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃13日公佈2024選秀大會報名名單，總計有42人報名40人符合資格，聯盟預計在7月3日舉辦新秀體能測試會，而選秀大會也將在7月10日進行。本屆選秀共42人報名，40人符合資格，其中，UBA大物莫巴耶、蔡宸綱、陳將双，預料這3人將是本屆選秀狀元的熱門人選。

本次PLG選秀報名截止，共計本土32人及外籍生8人。在位置上以後衛21人最多，前鋒14人及中鋒5人。至於學校方面，政治大學5人報名最多，其次為臺師大、輔仁大學、國體大、義守大學各3人。年紀方面，最年長為24歲、最年輕為21歲。

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本次選秀名單依舊網羅UBA眾家好手，包含112學年度UBA冠軍政大的王凱裕、李允傑、莊朝勝及莫巴耶，亞軍健行科大的蔡宸綱，殿軍世新大學的陳將双，亞運3對3男籃金牌的江均（輔大）及汪哲宇（台科大）。

另外還包括、師大的彭柏樺（堂哥彭俊諺），國體的陳力生，高師的魏莨哲。前CBA中華職籃宏國隊洋將雷克斯之子雷蒙恩也報名今年PLG選秀大會。其中，UBA大物莫巴耶、蔡宸綱、陳將双，預料這3人將是本屆選秀狀元的熱門人選。

▲來自世新男籃的陳將双，此次也報名PLG職籃選秀。（圖／記者李毓康攝）