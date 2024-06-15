超鐵！綠衫軍坦圖G4正負值「-33」　創年度第一隊史上第3慘紀錄

▲塞爾提克坦圖在總冠軍賽G4的單場正負值為-33。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍G4一度以48分大幅落後，波士頓塞爾提克最終以84比122慘敗給達拉斯獨行俠，無法完成4連勝橫掃封王壯舉。而此戰綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)雖砍下全隊最高15分、5籃板、3助攻、2阻攻，但全場正負值是慘澹的「-33」，也寫下身為該年「年度第1隊」，排名決賽史上第3慘的正負值紀錄。

賽前強勢在總冠軍賽取得3勝0敗聽牌優勢，塞爾提克此戰卻遭主場的獨行俠強勢逆襲，全場獨行俠團隊命中率來到50.5%，就連三分球都有40.5%的高水準演出，也讓領先局面一度來到48分之多，差點改寫聯盟史上總冠軍賽單場最大勝分差紀錄。

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此戰綠衫軍團隊攻勢失序，整體命中率慘跌至36.3%，其中球隊一哥坦圖全場出賽27分4秒，10投4中拿下15分、5籃板、3助攻、1抄截、2阻攻，且全場正負值竟是-33。

但這並非塞爾提克最慘狀況，主控「假日哥」哈勒戴(Jrue Holiday)全場繳出10分、3籃板、2助攻，但個人出現5失誤，全場正負值更是慘到驚人的-38。

根據數據統計，坦圖的單場正負值-33，也是史上該季「年度第1隊」成員，在決賽史上第3慘紀錄，而史上最慘紀錄保持者不是別人，正是坦圖自己在2022年總決賽G2時，創下的「-36」，至於2008年同樣拿下年度第1隊的洛杉磯湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)，則在該年冠軍賽第6戰，繳出「-35」正負值，名列史上第2慘。

而更慘的是，坦圖繼2022年後，此戰單場個人正負值又寫下難堪的「-33」，成為NBA史上首位在總決賽兩度個人單場正負值超過「-30」的球員，對於身為綠衫軍一哥的他來說，無疑是一項極不名譽紀錄。

▲比坦圖還慘，哈勒戴此戰單場正負值為-38。（圖／CFP）