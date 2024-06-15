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震撼！NBA傳奇球星巴克利宣佈再次退役　下季結束將告別球評生涯

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍賽系列第4戰，達拉斯獨行俠在面臨背水一戰的強大壓力下，最終122比84大勝擊退波士頓塞爾提克，終於拿下本次冠軍賽首勝。不過此戰賽後卻有另類震撼消息，NBA傳奇球星，目前擔任電視評論工作的「惡漢」巴克利(Charles Barkley)，宣布將在下賽季結束後，正式告別電視評論工作。

在TNT節目向來以語不驚人死不休的嗆辣風格擔任評論工作，巴克利在絢爛的球員生涯退役後，在轉播台上同樣闖出一片天，不過這樣的評論工作，確定將在下個賽季結束後告一段落。

巴克利今日在TNT節目直播上宣布，「我已經做好了決定，無論發生什麼事，下個賽季將是我在媒體上出現的最後一個賽季。我很感謝NBA這個大家庭，過去這24年大家都對我很好，我充滿感激。」

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現年61歲的巴克利，即便生涯窮盡一切努力無法奪冠，但生涯11度入選NBA明星賽，也在1992年、1996年兩度奪下奧運男籃金牌，更是聯盟票選50大、75大球星的當然人選。

由於NBA聯盟與NBC簽訂了全新轉播合約，預計將於2025-26賽季展開全新合作，屆時巴克利隸屬的TNT頻道轉播將正式劃上句點，這也代表老牌節目《Inside the NBA》也將向觀眾告別，這也是巴克利選擇在屆滿25年的球場評述員生涯之際退役之最大主因。

▲「惡漢」巴克利宣布將在下賽季結束後，正式告別電視球評生涯。（圖／CFP）

▲「惡漢」巴克利宣布將在下賽季結束後，正式告別電視球評生涯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍賽巴克利球評TNT退休

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