運動雲

>

吳芳嫻無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

▲詹詠然。（圖／記者杜奕君攝）

▲詹詠然針對出征本次巴黎奧運說明個人現況與感想。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

台灣女子網球名將詹詠然，15日現身PLG職籃總冠軍賽第3戰觀賽，中場也接受現場媒體訪問，針對近日被妹妹詹皓晴挑選為本屆巴黎奧運網球女雙搭檔，外界認為詹皓晴近期搭配的吳芳嫻有被「踢掉」感覺。對此詹詠然強調，「我沒辦法替吳芳嫻回應，這都是在規定與制度下做的報名。」

以傷後保護排名方式，與妹妹詹皓晴第3度搭檔攜手前進奧運，詹詠然強調，「非常的期待，這是我第4次參賽奧運，中間我錯過一次倫敦奧運，這是和法網同樣類型的重要比賽，因此我非常期待。現在很努力在往(比賽)這個方向來努力，目前我對自己的身體狀況是蠻有信心的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「奧運前我們的比賽非常少，我會以先調整好自己的狀態為主。全力為國家隊去拚搏，以自己的身體狀況和年齡來說，職業生涯確實邁入尾聲，會特別珍惜，身為姊妹，就像新北國王的林書豪、林書緯，這是一件非常具備挑戰又難能可貴的事情。」詹詠然如此說道。

對於外界認為吳芳嫻是被「踢掉」狀況，詹詠然則強調，「我沒辦法替吳芳嫻回應，這都是在規定與制度下做的報名。下一代的年輕選手都非常好，國際賽經驗如果能累積起來，我覺得是更好的成長。」

詹詠然也宣告，本屆奧運將是自己最後一次前進奧運，也是最後一次代表中華隊出賽。她強調，「身為職業選手，網球也是比較個人的項目，職業賽每周都在打，亞、奧運卻是每4年才一次，這是我從小的夢想，每一次我都很珍惜，不管成績好壞，都是很棒的經驗。」

▲亞運女網雙打詹詠然、詹皓晴。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹詠然被妹妹詹皓晴挑選出征本屆巴黎奧運。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 詹詠然網球巴黎奧運詹皓晴吳芳嫻PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

快訊／PLG職籃總冠軍賽「連16戰滿場」國王主場G3湧入6540人觀戰

快訊／PLG職籃總冠軍賽「連16戰滿場」國王主場G3湧入6540人觀戰

震撼！NBA傳奇球星巴克利宣佈再次退役　下季結束將告別球評生涯

震撼！NBA傳奇球星巴克利宣佈再次退役　下季結束將告別球評生涯

超鐵！綠衫軍坦圖G4正負值「-33」　創年度第一隊史上第3慘紀錄

超鐵！綠衫軍坦圖G4正負值「-33」　創年度第一隊史上第3慘紀錄

G4以38分大勝創神紀錄　里夫利2世成冠軍賽最幼齒投進三分球選手

G4以38分大勝創神紀錄　里夫利2世成冠軍賽最幼齒投進三分球選手

就是討厭波士頓！　恩比德：我不認為塞爾提克會建立王朝

就是討厭波士頓！　恩比德：我不認為塞爾提克會建立王朝

NBA海外例行賽再度前進墨西哥！　11月2日熱火交手巫師

NBA海外例行賽再度前進墨西哥！　11月2日熱火交手巫師

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

詹家姊妹前進巴黎奧運！　詹皓晴找姊姊詹詠然搭檔網球女雙

詹家姊妹前進巴黎奧運！　詹皓晴找姊姊詹詠然搭檔網球女雙

沒報PLG職籃選秀　游艾喆：未來動向請拭目以待

沒報PLG職籃選秀　游艾喆：未來動向請拭目以待

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

熱門新聞

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

快訊／中信兄弟台北大巨蛋32988人進場　打破中職紀錄

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

大谷翔平單場雙安打擊率回升　道奇4比3險勝皇家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士

2拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分

3先發、牛棚缺　王建民鎖定大學投

4兄弟台北大巨蛋32988人進場　破中職紀錄

5詹詠然：巴黎奧運是我中華隊最終戰

最新新聞

1「煙火秀」4轟！台鋼4連勝

2樂天爭冠仍有希望　古久保：專注

3高宇杰、岳東華安打　兄弟大巨蛋擊敗統一

4林媽媽都激動了　林書緯當G3致勝英雄

5中信兄弟大巨蛋票房加商品收入超過3800萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366