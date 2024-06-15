吳芳嫻無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

▲詹詠然針對出征本次巴黎奧運說明個人現況與感想。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

台灣女子網球名將詹詠然，15日現身PLG職籃總冠軍賽第3戰觀賽，中場也接受現場媒體訪問，針對近日被妹妹詹皓晴挑選為本屆巴黎奧運網球女雙搭檔，外界認為詹皓晴近期搭配的吳芳嫻有被「踢掉」感覺。對此詹詠然強調，「我沒辦法替吳芳嫻回應，這都是在規定與制度下做的報名。」

以傷後保護排名方式，與妹妹詹皓晴第3度搭檔攜手前進奧運，詹詠然強調，「非常的期待，這是我第4次參賽奧運，中間我錯過一次倫敦奧運，這是和法網同樣類型的重要比賽，因此我非常期待。現在很努力在往(比賽)這個方向來努力，目前我對自己的身體狀況是蠻有信心的。」

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「奧運前我們的比賽非常少，我會以先調整好自己的狀態為主。全力為國家隊去拚搏，以自己的身體狀況和年齡來說，職業生涯確實邁入尾聲，會特別珍惜，身為姊妹，就像新北國王的林書豪、林書緯，這是一件非常具備挑戰又難能可貴的事情。」詹詠然如此說道。

對於外界認為吳芳嫻是被「踢掉」狀況，詹詠然則強調，「我沒辦法替吳芳嫻回應，這都是在規定與制度下做的報名。下一代的年輕選手都非常好，國際賽經驗如果能累積起來，我覺得是更好的成長。」

詹詠然也宣告，本屆奧運將是自己最後一次前進奧運，也是最後一次代表中華隊出賽。她強調，「身為職業選手，網球也是比較個人的項目，職業賽每周都在打，亞、奧運卻是每4年才一次，這是我從小的夢想，每一次我都很珍惜，不管成績好壞，都是很棒的經驗。」

▲詹詠然被妹妹詹皓晴挑選出征本屆巴黎奧運。（圖／記者林敬旻攝）