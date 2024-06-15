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快訊／林書緯大復活飆關鍵三分彈　國王總冠軍第3戰1分險勝

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲林書緯外線手感大復活，G3飆進致勝三分彈。（圖／PLG資料照）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃年度總冠軍賽第3戰，15日移師新北國王主場新莊體育館，前兩戰與對手桃園璞園領航猿戰成1比1平手，此戰領航猿第3節一度拉開雙位數領先，但國王靠著林書緯外線大復活，全場三分球7投5中，包含終場前26.5秒關鍵三分彈，在他貢獻15分帶動下，最終國王83比82驚險贏球，逆轉搶下G3勝利。

此戰領航猿開賽打出6比2領先，但隨後國王在林書豪、曼尼高通力合作下，回敬一波10比2攻勢逆轉超前，但國王此時又再度進攻斷電，讓白曜誠、伯朗連續飆分，領航猿一波10比0攻勢又再度取得8分領先。

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但國王曼尼高、蘇士軒此時連續三分冷箭進球，此節終了前58秒，雙方打出推擠火氣，裁判經過重播檢視後，吹判周儀翔違反運動道德犯規，出手推人的奧帝則領到1次技術犯規。首節打完領航猿23比21領先。

次節國王老將洪志善再度三分球破網，第2節剩下6分36秒時，領航猿主帥卡米諾斯因為向裁判抱怨領到1次技術犯規，但此舉再度激起領航猿士氣，雙方又戰成35平，靠著伯朗上半場獨拿19分、7籃板，領航猿以47比44小幅領先。

第3節領航猿火力全開，靠著伯朗持續火燙手感，加上周儀翔連續三分彈，一度取得71比60大幅領先。但國王在末節吹起反攻號角，靠著林書緯、李愷諺連續飆進關鍵三分球，終場前4分48秒追到76比77。

領航猿急喊暫停依舊無法止血，林書豪招牌急停跳投一度領軍超前，但終場前3分40秒領航猿靠著周儀翔大膽三分彈出擊，再度要回兩分領先。隨後國王林書緯妙傳路易士得手，雙方戰成80比80。

此時領航猿本土一哥盧峻翔拿下關鍵兩分，讓領航猿重獲領先優勢，但終場前26.5秒林書緯飆進關鍵三分球，又讓國王取得1分領先優勢。

領航猿喊出暫停部署戰術後，白曜誠、周儀翔連續兩次切入出手都未能命中，最終國王就以1分贏球，搶下G3關鍵勝利。

▲領航猿盧峻翔、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲周儀翔此戰攻下13分、5助攻，但領航猿以1分惜敗。（圖／PLG資料照）

關鍵字： PLG總冠軍賽周儀翔伯朗林書豪林書緯新北國王桃園璞園領航猿台籃

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