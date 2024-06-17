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快訊／接棒富樫勇樹傳奇背號　阿巴西將穿秋田北部喜悅0號球衣

▲阿巴西將接棒富樫勇樹，穿上秋田北部喜悅0號球衣。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西將接棒富樫勇樹，穿上秋田北部喜悅0號球衣。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「台灣黑豹」阿巴西17日舉行加盟記者會，宣布前進日本職籃B.League第1級球隊秋田北部喜悅，球團主席水野勇氣今日也特別抵台出席加盟記者會，並宣布將昔日日本第一明星控衛富樫勇樹曾經穿過的「0號球衣」，傳承給阿巴西穿上，象徵對於這位寶島好手的高度器重。

秋田北部喜悅宣布與阿巴西簽下複數年合約，將這位T1職籃頭號本土砍將網羅近日陣中。一手促成阿巴西歸化成為中華民國籍的立法委員莊瑞雄表示，「想看到國家隊的戰力提升，因此促成阿巴西歸化事宜，我相信他到了日本，能讓世界看見台灣！也將自己的戰力好好發揮，好好的去飛。」

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日本職籃秋田北部喜悅隊球團主席水野勇氣今日也特別抵台出席加盟記者會，他表示，「秋田北部喜悅已經有15年的歷史，我們希望透過體育的橋樑，讓秋田與台灣有更多交流。

水野勇氣也宣布，「阿巴西此次將穿上0號背號球衣，過去富樫勇樹在高中畢業加入秋田北部喜悅時，就是穿上0號球衣，後面沒有球員能夠穿上0號，此次因為阿巴西這位重要的選手加入，因此我們決定讓他穿上0號球衣。」

水野勇氣強調，「富樫勇樹高中畢業就效力秋田北部喜悅，當時他加入就打到第2名，很多選手來到這裡都想使用0號，但球團都沒有同意。目前球隊的得分火力在聯盟是後段班，希望阿巴西加入能提升團隊火力，也希望他的防守能帶給球隊更多能量。」

▲阿巴西將接棒富樫勇樹，穿上秋田北部喜悅0號球衣。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西簽下複數年合約，前進日本職籃發展。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 阿巴西秋田北部喜悅富樫勇樹日本職籃台籃黑豹

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