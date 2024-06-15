運動雲

>

周儀翔再飆PLG冠軍賽新高13分　最後一擊飲恨仍獲卡總好評

▲領航猿白曜誠、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲周儀翔飆出個人在PLG總冠軍賽新高13分，無奈最後一擊失手無緣當英雄。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

桃園璞園領航猿15日在第3節一度取得11分領先情況下，末節遭地主新北國王逆轉，在林書緯終場前26.5秒超前三分彈加持下，國王1分險勝。最後關頭領航猿包括白曜誠、周儀翔都有逆轉機會，可惜最終未能命中。周儀翔全場攻下13分、3籃板、5助攻，賽後仍獲總教練卡米諾斯好評，認為他替隊友創造不少投籃機會。

總冠軍G2在主場贏球扳平戰局後，領航猿今日氣勢依舊旺盛，此戰在國王主場於第3節一度取得71比60，但末節國王林書緯外線手感升溫，單節投進3記三分球，包含終場前26.5秒的致勝三分彈，讓國王最終1分險勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，領航猿最後關頭包括白曜誠、周儀翔都有逆轉一擊機會，但最終都未能順利命中。其中周儀翔的最後一擊出手，透過慢動作檢視有被林書豪擊中頭部，不過在裁判未響哨情況下，領航猿最終就以1分飲恨。

賽後周儀翔因為被擊中頭部，因此未能出席賽後記者會，此戰他15投4中攻下個人總冠軍賽新高13分外帶3籃板、5助攻，領航猿主帥卡米諾斯強調，「周儀翔這場打得非常好，攻守兩端都有幫助球隊，最後一球確實很高難度，他此戰雖然一對一狀態無法切入拿分，但也幫助隊友創造了很多投籃機會。」

▲領航猿白曜誠、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲周儀翔總冠軍賽第3戰攻下13分、3籃板、5助攻。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽周儀翔領航猿國王台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林書豪主動找加練　林書緯飆致勝三分球自信沒變

林書豪主動找加練　林書緯飆致勝三分球自信沒變

林媽媽都激動了！　林書緯從「1分戰犯」變身G3致勝英雄

林媽媽都激動了！　林書緯從「1分戰犯」變身G3致勝英雄

快訊／林書緯大復活飆關鍵三分彈　國王總冠軍第3戰1分險勝

快訊／林書緯大復活飆關鍵三分彈　國王總冠軍第3戰1分險勝

吳芳嫻無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

吳芳嫻無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

快訊／PLG職籃總冠軍賽「連16戰滿場」國王主場G3湧入6540人觀戰

快訊／PLG職籃總冠軍賽「連16戰滿場」國王主場G3湧入6540人觀戰

震撼！NBA傳奇球星巴克利宣佈再次退役　下季結束將告別球評生涯

震撼！NBA傳奇球星巴克利宣佈再次退役　下季結束將告別球評生涯

超鐵！綠衫軍坦圖G4正負值「-33」　創年度第一隊史上第3慘紀錄

超鐵！綠衫軍坦圖G4正負值「-33」　創年度第一隊史上第3慘紀錄

G4以38分大勝創神紀錄　里夫利2世成冠軍賽最幼齒投進三分球選手

G4以38分大勝創神紀錄　里夫利2世成冠軍賽最幼齒投進三分球選手

就是討厭波士頓！　恩比德：我不認為塞爾提克會建立王朝

就是討厭波士頓！　恩比德：我不認為塞爾提克會建立王朝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

快訊／中信兄弟台北大巨蛋32988人進場　打破中職紀錄

快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

大谷翔平單場雙安打擊率回升　道奇4比3險勝皇家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士

2兄弟台北大巨蛋32988人進場　破中職紀錄

3拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分

4先發、牛棚缺　王建民鎖定大學投

5詹詠然：巴黎奧運是我中華隊最終戰

最新新聞

1金本知憲賽前說要贏球　平野惠一做到了

2前4局被古林8K！兄弟集合後破解

3曾子祐連兩天開轟　揮棒速度是關鍵

4周儀翔飆決賽新高13分　最後一擊飲恨

5台鋼近3戰狂炸9轟洪總也意外

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366