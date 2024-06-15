周儀翔再飆PLG冠軍賽新高13分　最後一擊飲恨仍獲卡總好評

▲周儀翔飆出個人在PLG總冠軍賽新高13分，無奈最後一擊失手無緣當英雄。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

桃園璞園領航猿15日在第3節一度取得11分領先情況下，末節遭地主新北國王逆轉，在林書緯終場前26.5秒超前三分彈加持下，國王1分險勝。最後關頭領航猿包括白曜誠、周儀翔都有逆轉機會，可惜最終未能命中。周儀翔全場攻下13分、3籃板、5助攻，賽後仍獲總教練卡米諾斯好評，認為他替隊友創造不少投籃機會。

總冠軍G2在主場贏球扳平戰局後，領航猿今日氣勢依舊旺盛，此戰在國王主場於第3節一度取得71比60，但末節國王林書緯外線手感升溫，單節投進3記三分球，包含終場前26.5秒的致勝三分彈，讓國王最終1分險勝。

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事實上，領航猿最後關頭包括白曜誠、周儀翔都有逆轉一擊機會，但最終都未能順利命中。其中周儀翔的最後一擊出手，透過慢動作檢視有被林書豪擊中頭部，不過在裁判未響哨情況下，領航猿最終就以1分飲恨。

賽後周儀翔因為被擊中頭部，因此未能出席賽後記者會，此戰他15投4中攻下個人總冠軍賽新高13分外帶3籃板、5助攻，領航猿主帥卡米諾斯強調，「周儀翔這場打得非常好，攻守兩端都有幫助球隊，最後一球確實很高難度，他此戰雖然一對一狀態無法切入拿分，但也幫助隊友創造了很多投籃機會。」

▲周儀翔總冠軍賽第3戰攻下13分、3籃板、5助攻。（圖／PLG職籃提供）