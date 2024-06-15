林書豪主動找加練　林書緯飆致勝三分球自信沒變

▲總冠軍第2戰輸球後，林書豪透露隔天有找弟弟林書緯加練。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

從前役輸球8投0中僅拿1分，到今天(15日)飆進致勝三分彈，幫助新北國王1分驚險搶下總冠軍第3戰勝利。林書緯單場三分球7投5中砍下15分的大復活演出令主場球迷振奮。林書緯本人強調，「感謝球迷、家人以及隊友的鼓勵，我一直相信自己，也帶著同樣的自信上場專注比賽。」

前役客場8投全數落空，還被對手桃園璞園領航猿主場球迷「狂開汽水」高呼其姓名調侃，林書緯今日飆進致勝三分彈後表示，「感謝所有的球迷、家人以及隊友一直鼓勵我，謝謝那些相信我的人。在客場被球迷大喊，我的心情沒有受影響太多，不管打好或打壞，很多人會感覺在客場被這樣罵，我沒有太在意這些。」

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此戰同樣拿下15分外帶9籃板、4助攻、3抄截的林書豪則說，「我有打給林書緯聊了一下，其實沒有太多心態的問題，隔天我們也一同去加練，目標是像夏天在家時，享受籃球的快樂，沒有太多需要聊的，他其實OK的。」

林書緯則強調，「我其實沒有調整什麼，我花很多時間練習，甚至超過大多數球員，我一直相信自己，雖然前兩戰我沒打好，但我的信念仍然在，我帶著同樣的自信與侵略性上場比賽，沒有因此放棄，反而是更加專注。」

▲林書緯保持自信，總冠軍系列第3戰強勢反彈領勝。（圖／PLG職籃提供）