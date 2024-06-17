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快訊／正港的台灣黑豹前進日本職籃　阿巴西加盟秋田北部喜悅

▲T1聯盟頒獎典禮，年度最有價值球員阿巴西。（圖／記者林敬旻攝）

▲阿巴西正式加盟日本職籃秋田北部喜悅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

蟬聯T1聯盟兩度MVP的臺灣黑豹「阿巴西」，正式加盟日本B聯盟一級球隊，未來新的賽季將披上「秋田北部喜悅」（秋田ノーザンハピネッツ Akita Northern Happinets）新戰袍。阿巴西除了宣布簽下複數年合約，也宣布為回饋世新大學球隊對自己的照顧，特別捐贈新台幣30萬元，鼓勵學弟/學妹們在籃球這條路上要勇敢追夢，不斷挑戰自我！

由晧宇國際與GATE Sports Agency門運動顧問股份有限公司共同協助阿巴西旅日挑戰相關事宜，並於今日（6/17）舉行加盟記者會，同時宣布簽下複數年合約。

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日本職籃B聯盟國際部門負責人剛本直也、日本職籃B聯盟國際部門台灣區負責人戴佳軒、秋田北部喜悅球團主席水野勇氣及公關長兒玉祐介也特別撥冗出席。

球團主席水野勇氣表示，「能有機會簽到阿巴西，是一件令人興奮的事， 尤其阿巴西在臺灣的關注度之高，讓我們對未來球隊即將擁有一群來自臺灣的新粉絲感到非常期待。」

阿巴西表示，「一直以來都有想要旅外的念頭，很開心真的有機會成行。」他也特別感謝眾多球隊的青睞。自年初開始就有不少日本B1球隊對阿巴西表達極高的興趣，在經紀公司的協助下也與多支球團代表會談，其中秋田北部喜悅的總教練前田顯藏更特別前來台灣拜訪，針對阿巴西未來前進B1職業聯賽做了完整的年度規劃。

綜合評估之下，最後選擇加入秋田，成為加入日本B聯盟一級球隊的臺灣第一人！總教練前田顕蔵 Kenzo Maeda表示很期待阿巴西的接下來的表現，這將會為球隊注入新的無限可能。

秋田北部喜悅成立於2010年，主場位於秋田縣秋田市的秋田市立體育館。秋田縣政府也已公布計劃於2028年秋季開館的新縣立體育館將取代現有場館，成為秋田北部喜悅的新主場。

球團對於2026年改制的「B.LEAGUE PREMIER」聯賽設下進場人數目標以及發起相關應援活動，落實在地化，再加上阿巴西的加盟，秋田北部喜悅對於未來充滿信心，這將帶來更多的媒體曝光和粉絲支持，也會提升球隊的整體競爭力和知名度。

自來台灣打球開始就受到諸多照顧，在球場上的表現與努力一直備受肯定的阿巴西，家人的支持與鼓勵更是自己一路以來的動力。這一路也有許多想感謝的人：泰山高中老師陳志忠以及大學教練何正峰，兩位前輩在籃球的這條道路上提攜與指點。另外也很感謝晧宇國際董事長呂龍麒及GATE Sports Agency總經理林昉蓉 ，兩位是促成自己能夠旅日挑戰的幕後功臣。

即將赴日挑戰更高層級，阿巴西為回饋世新大學球隊對自己的照顧，特別捐贈新台幣30萬元，鼓勵學弟/學妹們在籃球這條路上要勇敢追夢，不斷挑戰自我！

▲戰神恩多、林秉聖、黃聰翰，特攻阿巴西、柯丹、謝亞軒。（圖／T1職籃提供）

▲阿巴西成為台籃史上前進日本職籃第1級球隊第1人。（圖／T1提供）
 

關鍵字： 阿巴西年度MVP日本職籃秋田北部喜悅台籃

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