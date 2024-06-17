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台灣黑豹前進日本職籃　「低溫」成阿巴西最大挑戰

▲阿巴西、謝亞軒。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西加盟秋田北部喜悅，透露日本低溫將是自己最大挑戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「台灣黑豹」阿巴西宣布前進日本職籃，加盟B.League第1級球隊秋田北部喜悅，17日正式加盟記者會上，球團主席水野勇氣也特別搭機來台，為阿巴西送上專屬0號球衣。阿巴西透露，「已經做好準備上場比賽，唯一的挑戰可能是當地的『低溫』，聽說冬天積雪會到膝蓋，這可能還要花點時間克服。」

阿巴西正式前進日本職籃，將加入擁有15年歷史的秋田北部喜悅效力，本季結束後該隊有多名球員離隊，整體陣容走向年輕化，預料阿巴西新賽季也將有完整發揮空間。

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阿巴西透露，「日前秋田北部喜悅總教練前田顕蔵曾經親自來台看我打球，也和我討論了未來在球隊的角色定位，他希望我能夠多得分，也在防守端幫助球隊，我會以百分之百的訓練態度，讓隊友、球迷知道我能夠做什麼。」

對於即將前進日本職籃，阿巴西透露已經開始學習日文，球團也會有英文翻譯，至於最大的挑戰，則可能是秋田的冬季低溫。

阿巴西表示，「秋田在日本北部，有聽說當地在冬天時積雪會到膝蓋，我覺得溫度可能是我唯一需要克服的問題。」

▲阿巴西將接棒富樫勇樹，穿上秋田北部喜悅0號球衣。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西新賽季將穿上秋田北部喜悅0號球衣效力。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 阿巴西年度MVP日本職籃秋田北部喜悅台籃

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