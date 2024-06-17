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阿巴西自比像「櫻木花道」　前進日本職籃喊話對決渡邊雄太

▲阿巴西、謝亞軒。（圖／記者杜奕君攝）

▲阿巴西正式加盟日本職籃秋田北部喜悅，將穿上0號球衣效力。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「台灣黑豹」阿巴西17日舉行加盟日本職籃B.League第1級球隊秋田北部喜悅記者會，宣布以複數年合約成為台灣籃壇史上首位挑戰B.League第1級好手。從高中毫無籃球基礎，到一路成為T1職籃頂尖本土球星，如今甚至旅日發展，阿巴西透露，「我覺得自己像是《灌籃高手》主角櫻木花道，接下來我希望能在日本職籃舞台和渡邊雄太對決！」

阿巴西宣布以複數年合約，正式前進日本職籃，並將在下個賽季披上0號球衣為秋田北部喜悅效力。阿巴西透露，「目標當然是幫助球隊打入總冠軍，也會以百分之百的態度拼戰，並好好秀給日本球迷看。」

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今日加盟記者會，阿巴西昔日就讀泰山高中時期恩師陳志忠也現身為子弟兵鼓勵，陳志忠透露，「阿巴西當初是從跆拳道發跡，有一天他來體育館說想打籃球，雖然我查了資料發現他超齡無法參加HBL高中聯賽，但他仍認真努力練習，但他帶著堅定的眼神說他想打籃球，沒有一絲一毫的懈怠，態度從未改變過，他現在要勇敢前往日本追夢，衷心祝福他創造更好的成績。」

談到當時苦練的過往，阿巴西笑說，「我覺得自己可能像是漫畫《灌籃高手》的主角櫻木花道，都是從零開始學習打籃球，透過努力訓練與教練不斷給予基本動作的培養，才能走到今天。現在我前進日本挑戰，我認為未來一定會有更多台灣的年輕好手，能夠朝日本職籃舞台邁進。」

此次將以「亞洲外援」身份前進日本職籃，阿巴西過去代表中華男籃前往日本比賽時，優異表現就引起當地不少媒體及球迷關注，阿巴西也表示，「我在中華隊就曾對戰過很多日本好手，包括富樫勇樹、渡邊雄太我都想對戰看看。也希望帶給日本球迷好看的比賽，看到滿場的球迷我就不會鬆懈，會努力表現給大家看！」

▲日本男籃驚險擊敗維德角、渡邊雄太、富永啟生、歸化球員霍金森。（圖／CFP）

▲阿巴西點名希望對決下季將回到日本職籃效力的渡邊雄太。（圖／CFP）

關鍵字： 阿巴西黑豹秋田北部喜悅櫻木花道渡邊雄太日本職籃B.League台籃

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