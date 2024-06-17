快訊／秋田北部喜悅主帥親自來台網羅　阿巴西被誠意打動加盟

▲阿巴西將透露是秋田北部喜悅總教練親自來台展現網羅誠意，讓他點頭加盟。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「台灣黑豹」阿巴西震撼加盟日本職籃B.League第1級球隊秋田北部喜悅，並將穿上日本明星控衛富樫勇樹過去效力球隊時曾穿上的0號球衣。阿巴西透露，當時在T1職籃季後賽進行期間，秋田北部喜悅總教練前田顯藏曾親自來台看我打球，也對我做了一系列加盟規劃，這樣的用心與誠意，讓我決定加盟。

在日本職籃多隊表態網羅期待下，阿巴西與秋田北部喜悅簽下複數年合約加盟，且據傳價碼可說是當前日本職籃頂級球星身價，展現秋田北部喜悅球團對於阿巴西的高度器重。

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今日加盟記者會上，秋田北部喜悅派出球團主席水野勇氣親自到場，為阿巴西帶來新賽季的0號戰袍，該背號過去也是曾效力過秋田的日本頂尖控衛富樫勇樹曾經穿著。

水野勇氣透露，「期待阿巴西成為富樫勇樹這樣的核心球員，富樫勇樹高中畢業就效力秋田北部喜悅，當時他加入就打到第2名，很多選手來到這裡都想使用0號，但球團都沒有同意。」

阿巴西則表示，「秋田北部喜悅的總教練，先前曾經親自來台看我打球，也和我談過，希望我的得分火力與防守，能夠為球隊帶來貢獻，這樣的用心與重視，讓我決定加入這支球隊效力。」

▲「台灣黑豹」阿巴西成為台籃首位勇闖日本職籃第1級球隊好手。（圖／記者杜奕君攝）