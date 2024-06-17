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賀丹、賀博回來了！　現身PLG冠軍賽看不到林書豪上場好失望

▲賀丹、賀博連續兩年返台，今日現身觀賞PLG年度總冠軍賽第4戰。（圖／記者杜奕君攝）

▲賀丹、賀博連續兩年返台，今日現身觀賞PLG年度總冠軍賽第4戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃總冠軍系列第4戰迎來熟悉面孔，去年在瓊斯盃以優質表現引發台灣球迷高度關注的華裔兄弟檔賀丹、賀博，17日也現身新莊體育館觀戰。此次預計將再度於7月瓊斯盃代表中華隊出賽的兩兄弟，首度觀賞PLG職籃賽事也大呼過癮，但對於林書豪此戰因傷無法上場，則直呼實在好可惜！

今日PLG職籃總冠軍第4戰，再度吸引滿場6540位球迷入場觀戰，也是聯盟史上連17場總冠軍賽爆滿紀錄。此戰包括T1職籃高雄全家海神當家球星胡瓏貿，以及預計將連續兩年代表中華隊出賽瓊斯盃的賀丹、賀博兄弟檔，都到場觀戰。

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哥哥賀丹說，「我們大約兩天前回到台灣，親自來到現場比賽充滿能量，也看到一些老隊友在場上拚戰，所以很開心。我們會先在台訓練，準備瓊斯盃的比賽，後續也會在台灣待上幾天。」

賀博則表示，「這是我們首次看PLG或是T1職籃的比賽，賽事整體節奏非常快，兩隊的大個子都能做很多事，是非常快速的球風展現。早上媽媽有告訴我們瓊斯盃此次會在這裡(新莊體育館)進行，希望到時候也會有這些煙霧進場效果。」

賀博也透露，「賽前我有看到小白(白曜誠)在熱身，也想起了去年一起訓練的回憶。賽前我媽媽告訴我林書豪不會上場，好像是有些傷勢，我覺得很失落不能看他在場上拼戰，希望他在第5戰能夠回歸上陣。」

談到也是哈佛畢業的學長林書豪，即將進入哈佛就讀的賀博表示，「林書豪算是我的導師，先前我們贏得州冠軍時，他也有傳訊息給我，我也常常在YouTube搜尋過去林書豪效力哈佛時期的比賽片段來看。」 

賀丹、賀博的母親臧珍卓也表示，「謝謝所有記者們去年對於賀丹、賀博的鼓勵與愛戴，因為有去年在瓊斯盃的經驗，他們今年在比賽時也不斷分享中華隊的經驗給大家，他們的很多隊友也開始找尋有沒有回到母國的國家隊效力機會，讓大家也看到，也希望此次返台能帶著更多文化回到美國。」

▲賀丹、賀博連續兩年返台，今日現身觀賞PLG年度總冠軍賽第4戰。（圖／記者杜奕君攝）

▲賀丹、賀博預計連續兩年在瓊斯盃出賽。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 賀丹賀博PLG林書豪總冠軍賽瓊斯盃台籃

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