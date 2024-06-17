高雄全家海神續約呂威霆、蘇文儒　新賽季目標再奪冠

▲高雄全家海神續約義守雙星呂威霆、蘇文儒。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

T1職籃高雄全家海神季外積極布局，宣布與義守雙星呂威霆、蘇文儒完成續約。歷經世大運與球季洗禮，本土長人呂威霆禁區宰制力與外線成長皆有目共睹。海神「大鎖」蘇文儒強悍防守與拚戰精神感染力十足，同樣不可或缺，新賽季與吳怡斌、邱子軒「義守幫」攜手海神眾將港都續航。

元年班底呂威霆、蘇文儒加盟海神以來表現深獲球團肯定，即使今夏合約才到期，但賽季中已提前完成續約，好讓選手無後顧之憂專注拚戰。

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擺脫菜鳥年的青澀，呂威霆在2022-23賽季起展現訓練成果，不僅維持其場上優異的跑動能力與高球商，近年處理球漸趨成熟，無論先發替補皆做好準備，而三分線上的自信與準心是破繭而出的最大關鍵。

「你不比別人差，為何不更努力一些，證明自己。」呂威霆加盟海神以來，以這句話激勵自己，他感謝董事長侯嘉騏(Michelle)與執行長李偉誠(Wilson)的信任，「新球季要讓自己在球隊的定位更明確，發揮所能幫助球隊，最終目標就是冠軍。」

26歲的蘇文儒場上敢拚、敢搶，加盟海神隊以來秉持無懼洋將，勇於挑戰的防守企圖心，把握場上每分每秒，積極拚戰態度贏得「能量小子」封號，他感謝領隊與執行長給予機會。

「正因為我不是一個天才型球員，我只能比別人更努力，才能站上球場。」球季難免遭遇低潮，蘇文儒總會告訴自己，再努力一點，一定會再幸運些。抱持這樣的信念，蘇文儒放眼新賽季，「目標繼續打出海神的風格 ，再拿一次冠軍。」