運動雲

>

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

▲▼庫克。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA生涯兩度奪冠的庫克，確定將接受魔獸霍華德招募來台打球。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)將於7月再度來台打球，代表台灣野馬隊出征TAT聯賽，17日他預告將招募另一名NBA等級戰友加入攜手來台現役，晚間這名神秘好手也正式揭曉，正是擁有兩枚NBA總冠軍戒指，曾分別在金州勇士、洛杉磯湖人拿下冠軍殊榮的庫克(Quinn Cook)。

去年來台在T1職籃出賽的霍華德，日前震撼宣佈加盟台灣野馬隊，將在7月26日至8月1日於台北戰主場和平籃球館出賽，今日上午魔獸透露將招募另一名NBA等級好手加入聯賽助陣，晚間該名人選也正式揭曉，正是現年31歲，曾於2018年與2020年隨勇士、湖人拿下NBA年度總冠軍的控球後衛庫克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據稍早霍華德在直播節目上說法，現年31歲的庫克確定也將來台參與TAT聯賽賽事，但目前尚不清楚庫克是否將與霍華德成為隊友，或是為聯賽其他隊伍效力。

庫克身高185公分，NBA生涯先後效力獨行俠、鵜鶘、勇士、湖人以及騎士，生涯188場NBA出賽，平均6.4分、1.7籃板、1.6助攻，生涯三分球命中率高達40.8％。

▲臺灣野馬宣布「魔獸」霍華德加盟。（圖／臺灣野馬提供）

▲魔獸加入TAT聯賽台灣野馬隊，7月將再度來台打球。（圖／台灣野馬提供）

關鍵字： 魔獸霍華德庫克TATNBA總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

國王因傷變陣收奇效　李家慷：調整確實措手不及

國王因傷變陣收奇效　李家慷：調整確實措手不及

快訊／什麼貨？奧帝狂飆28分　林書豪缺陣國王照贏冠軍賽3比1聽牌

快訊／什麼貨？奧帝狂飆28分　林書豪缺陣國王照贏冠軍賽3比1聽牌

賀丹、賀博回來了！　現身PLG冠軍賽看不到林書豪上場好失望

賀丹、賀博回來了！　現身PLG冠軍賽看不到林書豪上場好失望

快訊／新北國王總冠軍G4痛失兩大將　攻防一體的曼尼高也將缺陣

快訊／新北國王總冠軍G4痛失兩大將　攻防一體的曼尼高也將缺陣

高雄全家海神續約呂威霆、蘇文儒　新賽季目標再奪冠

高雄全家海神續約呂威霆、蘇文儒　新賽季目標再奪冠

T1職籃走自己的路　「聯合選秀」破局將自辦新人選秀會

T1職籃走自己的路　「聯合選秀」破局將自辦新人選秀會

台灣黑豹前進日本職籃　「低溫」成阿巴西最大挑戰

台灣黑豹前進日本職籃　「低溫」成阿巴西最大挑戰

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

快訊／國王冠軍賽最大危機！　林書豪G4開打前赴醫治療

阿巴西自比像「櫻木花道」　前進日本職籃喊話對決渡邊雄太

阿巴西自比像「櫻木花道」　前進日本職籃喊話對決渡邊雄太

快訊／秋田北部喜悅主帥親自來台網羅　阿巴西被誠意打動加盟

快訊／秋田北部喜悅主帥親自來台網羅　阿巴西被誠意打動加盟

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

熱門新聞

前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

快訊／大谷翔平本季第2次雙響砲　祈禱山本由伸早日康復

魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔！有望在台看到NBA球星聯手獻技

大谷翔平遠距離全壘打締紀錄　貝茲骨折有望代班首棒「努力彌補」

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前統一獅打教柏安力因車禍逝世

2快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇

3快訊／大谷翔平連兩打席開轟

4魔獸暴雷招募湖人冠軍搭檔來台！

5大谷翔平遠距離全壘打締紀錄

最新新聞

1郭泓志22日降臨道奇球場？

2李愷諺季後賽爭冠　吞20顆止痛藥！

3紅襪單場9盜破隊史紀錄

4阿隆索5打點！　助大都會5連勝

5水手大勝遊騎兵　坐穩美西龍頭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366