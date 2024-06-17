快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

▲NBA生涯兩度奪冠的庫克，確定將接受魔獸霍華德招募來台打球。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)將於7月再度來台打球，代表台灣野馬隊出征TAT聯賽，17日他預告將招募另一名NBA等級戰友加入攜手來台現役，晚間這名神秘好手也正式揭曉，正是擁有兩枚NBA總冠軍戒指，曾分別在金州勇士、洛杉磯湖人拿下冠軍殊榮的庫克(Quinn Cook)。

去年來台在T1職籃出賽的霍華德，日前震撼宣佈加盟台灣野馬隊，將在7月26日至8月1日於台北戰主場和平籃球館出賽，今日上午魔獸透露將招募另一名NBA等級好手加入聯賽助陣，晚間該名人選也正式揭曉，正是現年31歲，曾於2018年與2020年隨勇士、湖人拿下NBA年度總冠軍的控球後衛庫克。

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根據稍早霍華德在直播節目上說法，現年31歲的庫克確定也將來台參與TAT聯賽賽事，但目前尚不清楚庫克是否將與霍華德成為隊友，或是為聯賽其他隊伍效力。

庫克身高185公分，NBA生涯先後效力獨行俠、鵜鶘、勇士、湖人以及騎士，生涯188場NBA出賽，平均6.4分、1.7籃板、1.6助攻，生涯三分球命中率高達40.8％。

▲魔獸加入TAT聯賽台灣野馬隊，7月將再度來台打球。（圖／台灣野馬提供）