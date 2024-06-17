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快訊／什麼貨？奧帝狂飆28分　林書豪缺陣國王照贏冠軍賽3比1聽牌

▲新北國王奧帝、路易士、李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲新北國王奧帝全場砍下28分、10籃板，領軍球隊總冠軍賽取得3比1聽牌。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃年度總冠軍賽第4戰，新北國王即便兩大主力戰將林書豪、曼尼高都無法上陣，但靠著奧帝、路易士內外連線，加上李愷諺加入搶分，第3節猛攻取得雙位數領先優勢。在奧帝終場前50.6秒飆進關鍵三分彈，全場三分球10投5中轟下28分、10籃板帶領下，國王90比82贏球，系列賽取得3比1聽牌優勢。

開賽領航猿就靠著李家慷、伯朗連續外線攻勢，取得10比3領先開局，但國王不甘示弱，李愷諺切入3分打帶起追分士氣，不過李家慷再度外線命中，盧峻翔也空手切上籃得手，穩住領航猿領先優勢。但國王靠著簡祐哲、奧帝連續三分冷箭，逆轉超前比分， 隨後路易士雙手爆扣得手，領航猿主控白曜誠拋射3分打，首節打完雙方戰成29平。

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第2節開打雙方比分依舊糾結，國王靠著路易士與奧帝聯手維持小幅領先優勢，林書緯切入拋射讓3分打讓團隊士氣大振，但奧帝違反運動道德犯規，隨後密克斯中距離得手，又讓領航猿重新要回1分超前，不過奧帝隨後中距離命中，讓國王半場打完以49比48暫時領先。

▲新北國王奧帝、路易士、李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲李愷諺此戰貢獻國王本土最高15分。（圖／新北國王提供）

下半場開打後，國王持續由雙洋將奧帝、路易士帶頭衝鋒陷陣，一波24比10猛攻，讓地主球隊取得73比58大幅領先優勢。3節打完國王取得11分的雙位數超前。

末節領航猿持續苦苦追趕，但奧帝持續開啟「自走砲」模式飆進三分球，讓國王維持雙位數領先。但領航猿靠著沃許本、伯朗連趕5分，終場前4分52秒又追到僅7分差。隨後領航猿追到僅5分差，但奧帝在終場前50.6秒飆進關鍵三分彈奠定勝果，讓國王取得「聽牌」3比1領先優勢。

▲新北國王奧帝、路易士、李愷諺。（圖／新北國王提供）

▲路易士23分、11籃板成功捍衛國王禁區。（圖／新北國王提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽林書豪新北國王奧帝路易士李愷諺領航猿沃許本台籃

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