季後賽吞20顆止痛藥！　李愷諺為國王隊史首冠拚了

▲為新北國王拚首冠，李愷諺透露季後賽至今至少吞20顆止痛藥。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

出席賽後記者會，膝蓋上還包裹著大大的冰袋，新北國王主力後衛李愷諺17日在總冠軍賽第4戰，面對陣中兩大主力林書豪、曼尼高雙雙因傷缺陣情況下，頂著傷痛再度扛起本土得分火力，全場貢獻15分、4籃板、1抄截、1阻攻，也讓國王以90比82搶下聽牌3比1領先。賽後李愷諺透露，「季後賽我至少吞了20顆止痛藥，真的蠻累的！」

國王此戰在林書豪、曼尼高雙雙缺陣情況下，靠著奧帝、路易士以及李愷諺3人攜手連線，最終8分擊敗領航猿，在主場豪取2連勝，總冠軍系列也取得3比1聽牌領先。

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國王總教練萊恩賽後對於林書豪、曼尼高傷勢狀況不願多談，僅表示，「目前還不知道，還有幾天可以去考慮林書豪、曼尼高的後續出賽狀況。我不會去幫任何人說明，如果林書豪願意，他會自行說明傷勢狀況。」

國王球團賽後也發布公告表示，傳言林書豪傷勢嚴重，甚至有可能生涯報銷，新北國王否認此謠言，並強調林書豪傷勢情況就是每日觀察，林豪也持續訓練與治療希望能儘速歸隊期望能趕上下一場比賽。

至於李愷諺則透露，「因為林書豪與曼尼高都受傷，所以我們必須要更多得分點跳出來，防守端也耗費不少體力，因此真的蠻累的，整個季後賽我大概至少吞了20顆止痛藥。」

▲李愷諺此戰攻下15分成為本土關鍵戰力。（圖／PLG職籃提供）