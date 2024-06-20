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快訊／「體操精靈」丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

▲「體操精靈」丁華恬、教練蔡恆政。（圖／記者杜奕君攝）

▲「體操精靈」丁華恬將第2度登上奧運舞台。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

台灣「體操精靈」丁華恬繼上屆東京奧運，此次又將在巴黎奧運代表中華隊出擊。生涯第2度站上奧運5環殿堂，丁華恬強調自己此次有信心拿出最佳表現，並將以難度「6.2」為目標，期待完成整套動作，並且挺進決賽，即便7月底巴黎奧運剩下不到40天就將展開，丁華恬卻表示沒有太多緊張感，將把握時間調整，希望完成奪牌目標。

上屆東京奧運，當時18歲的丁華恬首度站上奧運舞台，她笑說自己就像初生之犢不畏虎，有多少就做多少，想知道自己的水準到底在哪。此次2度前進奧運，自己則希望發揮最佳表現，目前設定將難度6.2整套完整表現，評估只要能夠完美呈現，挺進決賽應該不是問題。

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教練蔡恆政則透露，「丁華恬的平衡木實力很穩定，也很求好心切，往往需要限制她的訓練量別過頭，原本考量希望一次衝高積分，但這樣動作的成功率會下降至少一半，因此最終決定將目標放在6.2，這樣的競爭力應該足夠了，希望別離決賽太遠。」

丁華恬表示，「近期也開始嘗試跑步，以及不斷地放鬆伸展，希望能調整自己的身心靈，新動作還不是那麼穩定情況下，不一定會放進來，但還是會不斷嘗試訓練。」

▲「體操精靈」丁華恬、教練蔡恆政。（圖／記者杜奕君攝）

▲丁華恬所屬教練蔡恆政喊話此次巴黎奧運將以闖入決賽為目標。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 丁華恬巴黎奧運2024奧運蔡恆政體操精靈

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