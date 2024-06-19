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快訊／羅嘉翎奧運「減重大作戰」　假日禁食魔鬼菜單曝光

▲羅嘉翎、羅文祥。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣跆拳道女神羅嘉翎，為備戰巴黎奧運正進行減重大作戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

上屆東京奧運勇奪女子跆拳道57公斤級銅牌的中華隊跆拳道一姐羅嘉翎，因傷長期休養情況下，7月即將到來的巴黎奧運就是今年度首秀初登場。教練劉聰達透露，「除了7月將進行奧運模擬賽外，近期也下達減重令，希望在奧運出發時將體重降至57.5公斤。」羅嘉翎透露，目前飲食嚴格控管，周日只要沒有訓練，自己就會完全不吃東西，希望有效減重。

去年一共征戰13個國際賽，包括杭州亞運勇奪女子跆拳道57公斤級銀牌，羅嘉翎面臨疲勞性骨折的嚴峻傷勢，也導致2024年至今都處在養傷階段，沒有任何出賽紀錄。

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教練劉聰達表示，「羅嘉翎傷勢大約恢復了8成，目前可以開始訓練，但還沒有展開對練與比賽，我預計7月會進行奧運模擬賽讓他調整狀態。」

劉聰達透露，「羅嘉翎先前由於骨裂傷勢，必須補充鈣質與維生素D，在飲食沒有刻意控制下，體重確實有些飆升，目前也由國訓中心的營養師介入，希望她在7月能降到58.5公斤，在8月1號出發奧運前，體重能落在57.5公斤上下。」

今日羅嘉翎的飲食菜單也首度曝光，共分為「輕強度日」800大卡飲食分配，以及「中強度日」1200大卡飲食分配。

羅嘉翎表示，「目前自己就是『假日禁食』，周日只要沒有訓練我就不吃飯，只能喝水或是黑咖啡這類沒有熱量的東西，如果肚子餓我就是多睡覺來克服想吃東西的慾望。」

劉聰達坦言，「對羅嘉翎來說，這樣降體重確實太辛苦，她最近又長高到184.5公分，這次奧運比完後，我們就不會打57公斤級了，會讓她升到62公斤級來出賽。」

▲羅嘉翎、羅文祥。（圖／記者杜奕君攝）

▲羅嘉翎備戰巴黎奧運減重魔鬼飲食菜單首度曝光。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運羅嘉翎跆拳道劉聰達

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