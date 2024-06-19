羽球混雙相隔12年打入奧運　李佳馨、葉宏蔚越吵感情越好

▲李佳馨(左起)、葉宏蔚羽球混雙攜手出擊巴黎奧運。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜奕君／高雄報導

相隔12年，中華羽球代表隊在混雙項目再度打入奧運殿堂，此次李佳馨、葉宏蔚將攜手出擊巴黎奧運，希望全力爭取最佳成績。兩人19日在國訓中心6月媒體日上不改鬥嘴「互虧」本色，直言兩人雖然還是一直吵架，但越吵越有機會，希望全力在本屆奧運拚出佳績。

李佳馨、葉宏蔚此次在羽球混雙項目，將代表中華隊前進奧運殿堂，現年27歲的李佳馨透露，「心情起伏其實倒還好，畢竟拚了這麼久，努力不算白費，這兩年的預設目標算是有達到。」

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身為學弟的葉宏蔚則說，「有機會參與奧運，當然目標是把成績打高，目前兩人搭配吵架還是會吵，但肯定是有吵有機會。」

針對兩人的「吵架模式」，李佳馨則認為，「兩人的習慣就是狀況出現，當下就直接講，當然被唸的對方肯定不會接受，但只要能得分就是對的，畢竟球打得漂亮，如果輸球也沒用，目前就是專心全力備戰巴黎奧運。」

過去中華隊在奧運史上，羽球混雙項目曾有兩次參賽紀錄，2004年雅典奧運蔡佳欣、程文欣在16強中箭落馬，至於2012年倫敦奧運時，陳宏麟、程文欣則在分組預賽遭到淘汰。

▲李佳馨、葉宏蔚備戰奧運，越吵感情越好。（圖／記者黃國霖攝）