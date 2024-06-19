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快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

▲▼《奧運會培訓隊》-羽球。（圖／記者黃國霖攝）

▲王齊麟(左起)、李洋將再度攜手出擊前進巴黎奧運。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜奕君／高雄報導

2024年巴黎奧運進入倒數37天，台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋也緊鑼密鼓訓練備戰，期待在本次奧運舞台再創佳績。中華羽球代表隊預計7月20日出發，備戰7月27日開始的羽球賽程。退休在即的李洋也透露，在巴黎奧運結束後，預計9月台北羽球公開賽後，就將正式高掛球鞋。

上屆東京奧運寫下完美金牌榮耀，背負著國人高度期待的麟洋配，此次也將再度攜手出擊，希望能再創佳績。

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此次中華羽球代表隊總教練劉佳城透露，「代表隊預計7月20日出發前往巴黎，目前還是要等7月12日的抽籤結果確定，才能開始進行對手的模擬備戰調整，當然目標是在羽球的4個項目都順利奪牌，但結果是什麼顏色的獎牌，還是得看選手臨場發揮。」

此次包括台灣男、女單天王、天后周天成、戴資穎都將在單打項目出賽，男雙則有麟洋配攜手出擊，至於混雙方面則由李佳馨、葉宏蔚攜手登上奧運舞台。

劉佳城表示，「戴資穎目前傷勢狀況恢復良好，周天成的整體狀況我們也透過運科中心持續追蹤調整，每位選手的整體狀態都還可以，主要還是擔心巴黎這次選手村沒有冷氣，雖然代表團會準備移動式冷氣及電扇，但歐洲的夏天高溫與濕度會是比較大的考驗。」

李洋表示，「備戰此次奧運，主要關鍵還是在比賽當下做出最好的應對，巴黎奧運結束我還會再打一場台北羽球公開賽，畢竟我的開始在這裡，結束也希望在這個比賽。」

▲備戰巴黎奧運，羽球周天成、王齊麟、李洋、李佳馨、葉宏蔚、劉佳城。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋(右)預計巴黎奧運結束後，將在9月台北羽球公開賽打完正式退役。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 巴黎奧運周天成羽球王齊麟李洋李佳馨葉宏蔚2024奧運巴黎奧運

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