運動雲

>

快訊／爸爸陪著一起減重拚奧運　羅嘉翎最想吃麻辣鍋、喝珍奶

▲▼《奧運會培訓隊》-跆拳道。（圖／記者黃國霖攝）

▲跆拳道國民女神羅嘉翎。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜奕君／高雄報導

中華隊跆拳道「國民女神」羅嘉翎，因為疲勞性骨折持續養傷，今年度首戰就將是重點戰役巴黎奧運，近期為達女子跆拳道57公斤級出賽標準，羅嘉翎也積極展開體重控管，甚至父親羅文祥也進駐國訓中心，給予羅嘉翎支持鼓勵，甚至也陪著寶貝女兒減重，短短1周左右就瘦了2公斤。羅嘉翎坦言，「降體重最痛苦就是想吃麻辣火鍋不能吃，等奧運結束最想先喝1杯手搖飲珍奶。」

上屆東京奧運勇奪女子跆拳道57公斤級銅牌，去年杭州亞運也在此量級拿下銀牌榮耀，羅嘉翎在去年13個賽事的密集出賽下，出現腳部疲勞性骨折傷勢，一路休養至今，雖然教練劉聰達透露傷勢已經恢復大約8成，但要到7月的模擬賽，才會正式進行對打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據劉聰達自行沙盤推演的「模擬籤表」，羅嘉翎奧運首戰對手很可能是上屆拿下奧運銀牌的俄羅斯好手米妮娜(Tatiana Minina)。

羅嘉翎認為，「這樣的對戰組合，是好事也可能不是好事，一方面擔心身體與傷勢是否能夠負荷，另一方面也不斷對自己加油喊話。爸爸也跟我說關關難過關關過，有他進來國訓中心陪我，感覺真的好很多。」

羅嘉翎甚至透露，「父親羅文祥進來國訓中心陪練，1周多的時間也瘦了2公斤，我每天減重當然也要他一起登記體重，算是半強迫要求爸爸陪我一起降體重。」

目標在8月1日出發前，將體重降到57.5公斤的羅嘉翎，其嚴格飲控的魔鬼菜單今日也首度曝光，她笑說，「最想吃的是麻辣火鍋，但是完全不能吃，等奧運比賽結束，我最想要的就是先來一杯手搖飲珍奶，但目前周日只要沒有訓練我就是禁食，掙扎想吃東西的時候就去睡覺，希望能成功將體重降下來。」

▲羅嘉翎、羅文祥。（圖／記者杜奕君攝）

▲羅嘉翎的父親兼啟蒙教練羅文祥，此次也陪著女兒一同減重。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運羅嘉翎羅文祥跆拳道

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／羅嘉翎奧運「減重大作戰」　假日禁食魔鬼菜單曝光

快訊／羅嘉翎奧運「減重大作戰」　假日禁食魔鬼菜單曝光

羽球混雙相隔12年打入奧運　李佳馨、葉宏蔚越吵感情越好

羽球混雙相隔12年打入奧運　李佳馨、葉宏蔚越吵感情越好

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

快訊／周天成拚巴黎奧運　找日本名師練神經系統串聯密技

快訊／周天成拚巴黎奧運　找日本名師練神經系統串聯密技

季後賽吞20顆止痛藥！　李愷諺為國王隊史首冠拚了

季後賽吞20顆止痛藥！　李愷諺為國王隊史首冠拚了

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

國王因傷變陣收奇效　李家慷：調整確實措手不及

國王因傷變陣收奇效　李家慷：調整確實措手不及

快訊／什麼貨？奧帝狂飆28分　林書豪缺陣國王照贏冠軍賽3比1聽牌

快訊／什麼貨？奧帝狂飆28分　林書豪缺陣國王照贏冠軍賽3比1聽牌

賀丹、賀博回來了！　現身PLG冠軍賽看不到林書豪上場好失望

賀丹、賀博回來了！　現身PLG冠軍賽看不到林書豪上場好失望

快訊／新北國王總冠軍G4痛失兩大將　攻防一體的曼尼高也將缺陣

快訊／新北國王總冠軍G4痛失兩大將　攻防一體的曼尼高也將缺陣

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

熱門新聞

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

快訊／大谷翔平476英尺本季最遠轟　連4年20轟創日籍打者紀錄

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

魔獸返台打球NBA隊友再+1　 3位湖人2020年舊將齊聚台灣野馬隊

樂天桃猿邱丹確定無人吸收　恐因酒駕斷送棒球生涯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA史上最大約！坦圖將獲102億續約

2大谷476英尺本季最遠轟　連4年20轟

3麟洋配巴黎奧運出擊　李洋台北公開賽後退休

4戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

5魔獸返台打球NBA隊友再+1

最新新聞

1LLB中華不敵日本　明戰韓國拚爭冠

2張育成推測最快7月12日中職處女秀

3中華隊將與捷克展開12強前強化試合

4樂天桃猿邱丹確定無人吸收

5爸爸陪減重拚奧運　羅嘉翎想吃麻辣鍋

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

邊荷律、李丹妃學壞了？　被邀伏地挺身竟超瘋照做XD

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366