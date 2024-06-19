快訊／爸爸陪著一起減重拚奧運　羅嘉翎最想吃麻辣鍋、喝珍奶

▲跆拳道國民女神羅嘉翎。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜奕君／高雄報導

中華隊跆拳道「國民女神」羅嘉翎，因為疲勞性骨折持續養傷，今年度首戰就將是重點戰役巴黎奧運，近期為達女子跆拳道57公斤級出賽標準，羅嘉翎也積極展開體重控管，甚至父親羅文祥也進駐國訓中心，給予羅嘉翎支持鼓勵，甚至也陪著寶貝女兒減重，短短1周左右就瘦了2公斤。羅嘉翎坦言，「降體重最痛苦就是想吃麻辣火鍋不能吃，等奧運結束最想先喝1杯手搖飲珍奶。」

上屆東京奧運勇奪女子跆拳道57公斤級銅牌，去年杭州亞運也在此量級拿下銀牌榮耀，羅嘉翎在去年13個賽事的密集出賽下，出現腳部疲勞性骨折傷勢，一路休養至今，雖然教練劉聰達透露傷勢已經恢復大約8成，但要到7月的模擬賽，才會正式進行對打。

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根據劉聰達自行沙盤推演的「模擬籤表」，羅嘉翎奧運首戰對手很可能是上屆拿下奧運銀牌的俄羅斯好手米妮娜(Tatiana Minina)。

羅嘉翎認為，「這樣的對戰組合，是好事也可能不是好事，一方面擔心身體與傷勢是否能夠負荷，另一方面也不斷對自己加油喊話。爸爸也跟我說關關難過關關過，有他進來國訓中心陪我，感覺真的好很多。」

羅嘉翎甚至透露，「父親羅文祥進來國訓中心陪練，1周多的時間也瘦了2公斤，我每天減重當然也要他一起登記體重，算是半強迫要求爸爸陪我一起降體重。」

目標在8月1日出發前，將體重降到57.5公斤的羅嘉翎，其嚴格飲控的魔鬼菜單今日也首度曝光，她笑說，「最想吃的是麻辣火鍋，但是完全不能吃，等奧運比賽結束，我最想要的就是先來一杯手搖飲珍奶，但目前周日只要沒有訓練我就是禁食，掙扎想吃東西的時候就去睡覺，希望能成功將體重降下來。」

▲羅嘉翎的父親兼啟蒙教練羅文祥，此次也陪著女兒一同減重。（圖／記者杜奕君攝）