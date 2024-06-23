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前中華男籃名帥張學雷逝世　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅

▲裕隆傳奇教練張學雷驚傳逝世，享壽61歲。（圖／賴郁泰提供）

▲中華男籃前主帥張學雷逝世，球員時期曾是台灣職籃少見高砲塔先驅。（圖／賴郁泰提供）

記者杜奕君／綜合報導

曾在2010年廣州亞運擔任中華男籃總教練，並執掌SBL聯賽傳統勁旅裕隆多年，成為隊史首位SBL「百勝」總教練的張學雷，日前驚傳因病逝世，享壽61歲。回顧張學雷球員、教練生涯，原籍中國遼寧的他，不僅曾代表中國男籃參與1988年漢城奧運，後續入籍新加坡後，更以「華裔」身份來台參與當時的中華職籃CBA，201公分的身高加上全能身手，也是當年少見之「高砲塔」射手先驅。

張學雷曾代表中國男籃參與1987年曼谷亞錦賽以及1988年漢城奧運，在當時是中國隊陣中一名備受期待的年輕好手。

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其後，張學雷於1995年入籍新加坡，隨後更以「華裔選手」身份加入當時隸屬中華職籃CBA的幸福豹隊，在當時中華職籃3年，每場平均可攻下20.2分、3.1籃板、2.1助攻、1.4抄截。

在當時，張學雷超過兩公尺的身高，卻仍保有後衛般的投籃手感及切入能力，雖然年紀、傷勢讓運動能力稍受影響，但在當時的籃球環境，可說是台灣籃壇的「高砲塔」先驅之一。

其後，張學雷自球員生涯退役後，於2007年起正式接任裕隆主帥兵符，執教7季累積戰績為123勝87敗，其代表作是SBL第7季，率領裕隆在「全本土」情況下，擊敗擁有洋將的老對手達欣，拿下執教生涯唯一的1冠。

張學雷不僅成為聯賽史上首位外籍冠軍教頭，也是裕隆隊史首位SBL百勝總教練。該季結束後，張學雷也獲選為中華隊總教練，出征該年的廣州亞運，可惜最終中華隊並未挺進8強。

▲裕隆傳奇教練張學雷驚傳逝世，享壽61歲。（圖／賴郁泰提供）

▲張學雷曾帶領裕隆在SBL第7季奪冠。（圖／賴郁泰提供）

關鍵字： 張學雷台籃裕隆CBA台籃高砲塔

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