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「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

▲▼《奧運會培訓隊》-桌球。（圖／記者黃國霖攝）

▲台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜奕君／高雄報導

台灣「桌球教父」莊智淵今年將第6次參加奧運團體賽，但由於世界排名低於徒弟高承睿，將無法連續第6次參加奧運男單賽事。莊智淵表示，他與高承睿的關係眾所周知，無論誰參加單打比賽，結果都將是一樣的。

莊智淵自2004年雅典奧運以來，一直都在奧運男單賽事中出場，最佳成績為2012年倫敦奧運男單第四名。然而，由於他的世界排名下滑至第38位，低於高承睿的第32位，因此無法獲得單打資格。儘管如此，莊智淵並不感到遺憾，他說：「大家都知道我跟承睿的關係，單打不管是他打或是我打都是一樣。」

▲▼《奧運會培訓隊》-桌球。（圖／記者黃國霖攝）

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▲高承睿將在本屆巴黎奧運代表出征男子單打賽事。（圖／記者黃國霖攝）

莊智淵對於這次由高承睿參加單打比賽表示，雖然看他比賽還是會感到緊張，但希望高承睿能夠放開來打，並會提供他一些建議。莊智淵認為，高承睿有可能比自己更好，會盡力幫助高承睿發掘自己的優點，並希望他能避免自己曾經犯過的錯誤。

儘管莊智淵看好高承睿的發展，但也認為高承睿在情緒控制上還有待提升。他表示，每個人的風格都不同，高承睿的起伏較大，爆發力會更強，但也容易出現患得患失的情況。他將會從自己的角度提醒高承睿，儘量降低這種情況的發生。

▲▼《奧運會培訓隊》-桌球。（圖／記者黃國霖攝）

▲莊智淵、高承睿師徒情深。（圖／記者黃國霖攝）

關鍵字： 莊智淵高承睿2024奧運2024奧運桌球

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