▲安聯小小世界盃台南站，報名123隊超過1300人參賽。（圖／迷你足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

安聯小小世界盃23日在台南站預賽中展開，共有123隊報名參賽，總參賽人數超過1300人。安聯人壽卓越業務區副總王靜雯表示，近年來台南的足球俱樂部越來越普及，小朋友的學習熱情與氛圍也逐漸熱絡。希望透過每年的金盃球隊中挑選適合且具潛力的數名球員，送至德國的拜仁慕尼黑球隊參觀並接受訓練營的潛力訓練。

在U6組中，來自勁寶兒唯馨獵豹的李愷祐，受到哥哥李愷晏的影響加入球隊，雖然剛學習1年多，但已有3次出賽經驗。他的媽媽表示，自從開始展現自信心，也逐漸培養出團隊榮譽觀念。

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▲U6勁寶兒唯馨獵豹弟弟李愷祐(右)哥哥李愷晏(左)雙胞胎。（圖／迷你足球協會提供）

在U8組中，以守門員之姿出賽的東門城俱樂部方子諺，在PK賽中奮力擋下2球，讓在場觀眾為之驚艷。方媽媽表示，子諺非常喜歡當守門員的感覺，他覺得能擋下對方的射門為球隊做出貢獻相當有成就感。

U15組的嘉義市天晴足球俱樂部今年首次成軍，第1次報名賽事就幸運中籤。守門員邱士榮更是將生涯首次的正式足球處女賽獻給了安聯小小世界盃。他表示，最愛的球星是C羅，也希望有機會拿到金盃去德國朝聖。

安聯小小世界盃臺南站預賽的熱烈程度，反映出臺南地區對於足球運動的熱愛與接受度，也展現出安聯人壽在基層足球經營上的用心與成果。

▲U15嘉義市天晴足球俱樂部邱士榮守門員。（圖／迷你足球協會提供）