快訊／籃協喊話盼兩大職籃聯盟整合　第3聯盟或新聯盟不在規劃內

▲籃協聲明反對第3聯盟或是新聯盟的籌組，希望兩大職籃聯盟合併。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

日前新北國王董事長王文祥以記者會方式，宣布已經獲得兩聯盟共9隊意向書，將整併開創新聯盟。此舉也引發外界高度熱議關注。中華籃協24日發出聲明，強調「成立第3聯盟或新聯盟，目前不在本會規劃內，並希望兩聯盟能順利達成整合共識。」

籃協聲明如下：

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兩職業籃球聯盟成立皆依照FIBA規定向本會提出認證申請，兩職業聯盟和各球團也依規定申請成為本會團體會員。

這幾年來經由兩職業聯盟的成立以及所有球團共同努力，台灣籃球員有了更好薪資待遇以及更寬廣舞台，球迷有更精彩的籃球饗宴，兩聯盟以及各球團對台灣籃球奉獻有目共睹。

近年來為推動兩聯盟整合，本會陸續通過選秀指引、經紀人管理辦法，不斷為了整合打造基礎工程；成立第三聯盟或新聯盟，目前不在本會規劃內，本會更著眼於兩聯盟整合過程能保障各球團及所屬球員之權益，不會讓任何球團、球員因整合或合併而受到重大權益損害。

茲因兩聯盟以及球團之經營管理階層，許多均為本會理監事成員，聯盟及球團皆為本會團體會員，為促進聯盟與球團間之整合，近日將召開理監事會議討論，希望在符合各界期待下，兩聯盟能順利達成整合共識，共同攜手向前行。

▲T1職籃已經打完3個賽季。（圖／記者黃克翔攝）