快訊／UBA闖日本職籃B1第1人　游艾喆目標挑戰新人王

▲游艾喆挑戰日本職籃，目標鎖定年度新人王。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

在HBL、UBA合計拿下6冠，可說是近代台灣學生聯賽最具主宰力的控衛游艾喆，進入職業舞台的動向終於正式底定。24日他正式加入日本職籃B1球隊滋賀Lakes，將繼續穿上代表7位家人的7號球衣，22歲的他除了創下台灣球員自UBA直升日本職籃B1紀錄，也將鎖定挑戰日本職籃新人王！

滋賀Lakes球團會長中山太，今日也特別出席歡行游艾喆加盟，並宣布將和政大雄鷹締結為姊妹隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

滋賀Lakes是滋賀第1支職籃球隊，自2008年成軍，雖然2022-23賽季降至B2，但很快在2023-24賽季奪下B2冠軍，實現最快的「B1回歸」。

中山太表示，「去年政大雄鷹奪下WUBS冠軍，除了對於教練團感到欽佩，也注意到游艾喆的表現，很想知道他那些好球是怎麼傳的！因此之後也積極聯繫，希望爭取他的加盟。」

游艾喆本人則透露，「已經到滋賀看過環境，對於旅日生涯的挑戰，自己並不擔心！過去4年在政大教練團指導下，努力在UBA舞台發揮，也擁有美好回憶，如今在大家的祝福和支持下，要飛往下一個目標，也期許大家能看見不斷進化的游艾喆。」

▲游艾喆正式加盟日本職籃B1滋賀湖星。（圖／取自滋賀湖星IG）