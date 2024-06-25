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瓊斯盃不見台灣雙職籃名將？　籃協親曝兩大關鍵主因

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯，攻城獅高國豪。（圖／PLG職籃提供）

▲▼PLG本季年度MVP等級兩位好手盧峻翔、林俊吉(下圖)，雙雙缺陣此次瓊斯盃。（圖／PLG提供）

▲夢想家麥卡洛、林俊吉。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

第43屆瓊斯盃籃球賽參賽名單及賽程於25日正式公佈，其中男子組賽事將於7月13日至21日於新莊體育館開打，不過攤開此次兩隊陣容名單，雖然有劉錚為首的CBA旅外5大戰將，以及賀丹、賀博等潛力新星，不過台灣雙職籃PLG及T1，本賽季許多表現出色的本土戰將都未能參賽。中華籃協副秘書長張承中透露，「主要是球隊對於選手有所安排，或是選手本人婉拒參賽，協會的立場都能理解。」

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此次瓊斯盃中華隊男、女籃共4隊名單出爐，其中男子組中華藍方面，包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、黃宙騏、賀丹、賀博、林秉聖、劉錚、林信寬、馬建豪、葉惟捷、韓杰諭、蘇士軒、陳冠全、曾祥鈞以及吉爾貝克。

中華白名單則包括陳又瑋、游艾喆、陳力生、關達祐、林彥廷、王律翔、宋昕澔、江均、張家禾、傅友、黃偉程、藍少甫、吳志鍇、布依德、胡晉豪、王晟霖。

藍、白合計32位選手，扣除兩名「準歸化球員」，其中PLG、T1等台灣兩大職籃戰力中，雖有林秉聖、高錦瑋、林信寬、陳又瑋等本季表現出色選手，但兩聯盟多位中流砥柱好手，都未能參賽，也讓此次瓊斯盃中華隊戰力有些失色。

以PLG為例，本季「年度第1隊」陣容中，扣除洋將沃許本，包括盧峻翔、林俊吉、周桂羽及高國豪全數缺席此次瓊斯盃，僅有拿下年度第2隊的陳又瑋入選。

▲阿巴西、謝亞軒。（圖／記者杜奕君攝）

▲即將旅日的「黑豹」阿巴西，此次同樣未參與瓊斯盃賽事。（圖／記者杜奕君攝）

至於T1方面，扣除洋將，包括蔣淯安、阿巴西及胡瓏貿等本季「年度第1隊」成員，也通通缺席此次瓊斯盃戰役，僅有超級新秀高錦瑋入選此次中華藍陣營。

對此，中華籃協副秘書長張承中解釋，「籃協方面都有向球員徵詢參賽意願，有些狀況是球隊對於選手訓練備戰新賽季有所安排，有些則是因為賽季剛剛結束，選手本身有傷勢需要休養，因此未能徵召入隊。」

此次瓊斯盃男子組除中華藍、中華白外，外隊還邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊，共9隊進行循環賽事。

▲雲豹蔣淯安、卡森斯、李啟瑋、高錦瑋，戰神林秉聖、強森。（圖／T1職籃提供）

▲率領台啤雲豹拿下隊史首座T1總冠軍的主控蔣淯安，此次因傷婉拒徵召打瓊斯盃。（圖／T1提供）

關鍵字： 瓊斯盃PLGT1台籃名單

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