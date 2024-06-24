柔道男神楊勇緯領軍走秀　巴黎奧運中華代表團團服首度亮相　

▲2024巴黎奧運倒數1個月，中華代表團團服24日首度亮相。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／台北報導

2024巴黎奧運倒數1個月，外界矚目的中華代表團團服24日首度亮相！本屆中華代表團團服由中華奧會與知名品牌YONEX 合作，為中華隊量身打造代兼具環保、舒適及有設計感的代表團團服，今日團服發布會巴黎奧運拳擊國手黃筱雯與甘家葳、羽球雙打國手李佳馨與葉宏蔚協同帕運跆拳道國手蕭翔文，共同演繹2024巴黎奧運及帕運代表團運動服，展現運動員的力與美，加上柔道國手楊勇緯與體操國手丁華恬，穿著本次巴黎奧運中華隊進場服登場，共同展現全面迎戰的決心！

中華奧會本次也正式發布2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》此曲由金曲原民歌手葛西瓦領唱，融入排灣族母語RAP詞，並與舉重選手郭婞淳、柔道選手楊勇緯共同合唱，MV更集結臺灣優秀運動員參與製作。歌曲將每位運動員的決心與汗水化作動人的音符和歌詞，傳遞出無論身處何種逆境也永不放棄的精神，透過磅礡的歌聲「Oh~Oh~Oh~勝利就是現在！」凝聚全民應援的心聲。

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中華奧會林鴻道主席表示，「中華奧會首次與 YONEX 合作，透過本次團服，不僅展現我們對環保的承諾，更融合台灣的特有種原生植物元素，象徵中華隊不屈不撓的精神和對家鄉的熱愛。感謝合作夥伴們一起成為選手們的最強後盾，讓中華隊能夠無後顧之憂地追求夢想。也號召全民一起成為中華隊，一起力挺運動員站上國際舞台！」

今日多位中華隊好手在巴黎奧運邁入倒數32天，首次站上伸展台挑戰時尚走秀，展示2024巴黎奧運的團體服裝，對首度代表中華隊參加奧運的甘家葳、李佳馨與葉宏蔚，都是非常新鮮的體驗與挑戰。

甘家葳表示站上伸展台比站上擂台還緊張！而李佳馨與葉宏蔚異口同身地說拍攝團服形象照時，已經感受過鎂光燈下緊張感，但今天看到成果覺得很值得，也期待在奧運場上能闖出佳績。剛搶下奧運門票的黃筱雯則說，今天第一次穿上團服，感覺相當舒適且設計乾淨利落，充滿力量！而由於本屆帕運的服裝也是和YONEX合作，所以今日團服發布會，中華奧會也邀請帕運選手共同出席！

今日發布會現場，同時展示本屆巴黎奧運代表團的託運及登機行李箱，設計整體以靛藍的時尚質感為底色，並加上本次巴黎奧運中華代表團主視覺紅色及金色點綴，展現象徵代表團全力爭取最高榮耀。