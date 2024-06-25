運動雲

>

奧運中華高球女子選手資格出爐　錢珮芸首參賽、徐薇淩連兩屆出擊

▲▼我國高球女將錢珮芸。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球一姐錢珮芸將首度登上奧運殿堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運，中華隊參與高爾夫項目的女子選手資格正式出爐！國際高爾夫總會25日公布最新世界排名，本周巴黎奧運女子選手資格將正式底定，中華隊確定將由首度參賽的錢珮芸，搭配破紀錄連兩屆參賽的徐薇淩攜手出擊。男子選手方面，則將由潘政琮、俞俊安踏上5環殿堂。

高爾夫項目是在2016年里約奧運，恢復成為奧運正式項目，該屆中華隊由林文堂、潘政琮、龔怡萍和盧曉晴取得參賽資格，當時以盧曉晴拿下並列16名為該屆中華隊最佳成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上屆東京奧運，「小潘」潘政琮則在最後的延長賽寫下佳作，最終拿下男子組銅牌，也締造我國高球史上在奧運會最佳成績。至於女子組選手當時由徐薇淩、李旻代表出擊，徐薇淩拿下並列第15名，李旻則是並列第37名。

近兩年在LPGA賽事表現出色，已經成為新「台灣一姐」的錢珮芸，目前最新世界排名來到第88位，為台灣女將之最，也確定拿下本屆巴黎奧運門票。

至於徐薇淩，在上屆首度站上奧運舞台後，近兩年狀態一度呈現低迷，甚至排名遭旅日小將吳佳晏超車，但兩周前的LPGA休普萊特菁英賽，徐薇淩拿下並列第6名，睽違兩年再度打入賽事前10名，也拉開積分差距，確定取得本屆奧運參賽資格，也是中華隊史上首位連兩屆參賽的高球女將。

▲▼徐薇淩。（圖／體育署提供）

▲徐薇淩繼東京奧運後，將連續兩屆登上5環殿堂。（圖／體育署資料照）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運高球錢珮芸徐薇淩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

扎卡尼關鍵進球扳平　義大利闖歐國盃16強

扎卡尼關鍵進球扳平　義大利闖歐國盃16強

游艾喆讓中、日、澳3大聯賽搶人　想對決河村勇輝

游艾喆讓中、日、澳3大聯賽搶人　想對決河村勇輝

柔道男神楊勇緯領軍走秀　巴黎奧運中華代表團團服首度亮相　

柔道男神楊勇緯領軍走秀　巴黎奧運中華代表團團服首度亮相　

滋賀湖泊「洋將級薪資」簽游艾喆　喊話打造來自台灣招牌球星

滋賀湖泊「洋將級薪資」簽游艾喆　喊話打造來自台灣招牌球星

快訊／續穿最熟悉的7號球衣　游艾喆連日本公寓都住7樓

快訊／續穿最熟悉的7號球衣　游艾喆連日本公寓都住7樓

快訊／UBA闖日本職籃B1第1人　游艾喆目標挑戰新人王

快訊／UBA闖日本職籃B1第1人　游艾喆目標挑戰新人王

快訊／籃協喊話盼兩大職籃聯盟整合　第3聯盟或新聯盟不在規劃內

快訊／籃協喊話盼兩大職籃聯盟整合　第3聯盟或新聯盟不在規劃內

快訊／游艾喆確定前進日本職籃　加盟B1滋賀湖泊

快訊／游艾喆確定前進日本職籃　加盟B1滋賀湖泊

詹皓晴柏林草地女網賽爭冠失利　仍奪女雙銀牌

詹皓晴柏林草地女網賽爭冠失利　仍奪女雙銀牌

安聯小小世界盃台南站　報名123隊超過1300人參賽

安聯小小世界盃台南站　報名123隊超過1300人參賽

熱門新聞

NBA兩天王從最大敵人變隊友　詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

快訊／職籃新聯盟深夜發3點聲明　新賽季確定11月開打

快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

王文祥推台灣職籃「新聯盟」　9隊聯合3點聲明更新進度

大谷翔平太猛！韓媒擔憂本季打破秋信守亞洲最多轟紀錄

布朗冠軍遊行弄丟鑽戒　WNBA女神抱著他的FMVP獎盃洩戀情

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇曾怒推柯瑞：從我面前滾開

2快訊／職籃新聯盟新賽季確定11月開打

3瓊斯盃名單出爐　陳盈駿聯手賀丹、賀博

4台籃「新聯盟」9隊聯合聲明更新進度

5韓媒擔心大谷本季超越秋信守紀錄

最新新聞

1視為準歸化球員　大小B參戰瓊斯盃

2道奇球星克蕭左肩痠痛停投一週

3瓊斯盃名單出爐　陳盈駿聯手賀丹、賀博

4勇士留魯尼醞釀交易？K湯淪次要選項

5費城人完成「1-3-5」三殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

莊智淵無緣奧運男單　期許高承睿超越自我

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366