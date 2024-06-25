奧運中華高球女子選手資格出爐　錢珮芸首參賽、徐薇淩連兩屆出擊

▲台灣高球一姐錢珮芸將首度登上奧運殿堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運，中華隊參與高爾夫項目的女子選手資格正式出爐！國際高爾夫總會25日公布最新世界排名，本周巴黎奧運女子選手資格將正式底定，中華隊確定將由首度參賽的錢珮芸，搭配破紀錄連兩屆參賽的徐薇淩攜手出擊。男子選手方面，則將由潘政琮、俞俊安踏上5環殿堂。

高爾夫項目是在2016年里約奧運，恢復成為奧運正式項目，該屆中華隊由林文堂、潘政琮、龔怡萍和盧曉晴取得參賽資格，當時以盧曉晴拿下並列16名為該屆中華隊最佳成績。

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上屆東京奧運，「小潘」潘政琮則在最後的延長賽寫下佳作，最終拿下男子組銅牌，也締造我國高球史上在奧運會最佳成績。至於女子組選手當時由徐薇淩、李旻代表出擊，徐薇淩拿下並列第15名，李旻則是並列第37名。

近兩年在LPGA賽事表現出色，已經成為新「台灣一姐」的錢珮芸，目前最新世界排名來到第88位，為台灣女將之最，也確定拿下本屆巴黎奧運門票。

至於徐薇淩，在上屆首度站上奧運舞台後，近兩年狀態一度呈現低迷，甚至排名遭旅日小將吳佳晏超車，但兩周前的LPGA休普萊特菁英賽，徐薇淩拿下並列第6名，睽違兩年再度打入賽事前10名，也拉開積分差距，確定取得本屆奧運參賽資格，也是中華隊史上首位連兩屆參賽的高球女將。

▲徐薇淩繼東京奧運後，將連續兩屆登上5環殿堂。（圖／體育署資料照）