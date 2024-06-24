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游艾喆讓中、日、澳3大聯賽搶人　想對決河村勇輝

▲游艾喆加盟滋賀湖泊。（圖／展逸提供）

▲游艾喆加盟滋賀湖泊，喊話想對決河村勇輝。（圖／展逸提供）

記者杜奕君／台北報導

隸屬日本職籃B.League 1級的滋賀湖泊，24日正式宣佈簽下台灣籃壇後場新星游艾喆，合約採取「1年1簽」，且薪資屬於日本洋將級水準，更超越一般新人水準。游艾喆的搶手程度，除日本外也吸引中國CBA以及澳洲聯賽探詢加盟可能性。不過游艾喆強調，自己很期待對決日本男籃明星控衛河村勇輝。

現年22歲，身高183公分的游艾喆，在高中、大學合計7個賽季，就勇奪6座聯賽冠軍，可說是台灣籃壇備受期待的後場新星。而這樣的優異身手，也讓游艾喆受到包括中國、日本、澳洲等地聯賽的高度關注。

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據了解，中國CBA聯賽本次選秀會前10順位球隊，都有來探詢游艾喆狀態，但游艾喆最終選擇以亞洲外援身份挑戰日本聯賽，而滋賀湖泊展現出的高度誠意，也成為打動游艾喆最大關鍵。

游艾喆表示，「很謝謝中山太會長很積極的招募我，對於我未來的規劃也很完善，能參與日本B1層級的聯盟感覺很棒，很感謝球隊給我很大的舞台來發揮。」

滋賀湖泊球團會長中山太強調，「游艾喆雖僅有22歲，但擁有相當成熟的領導能力與傳球水準，是球團決定網羅他的最大主因。」

包括稍早同樣宣佈加盟日本職籃秋田北部喜悅的「黑豹」阿巴西，新賽季將有兩位中華隊等級好手在日本職籃展開新旅程，游艾喆透露，「希望趕快爭取上場時間，也很期待兩隊交手。另外他也點名希望和日本隊新生代明星控衛河村勇輝過招，直言會是很好的學習與挑戰。」

游艾喆在記者會上，也秀了最近練習的日文版自我介紹，他笑說，「已經去過滋賀這個城市，生活步調蠻像宜蘭的慢節奏步調，球隊提供我的公寓也可以看到琵琶湖美景，訓練累的時候可以看一下，調整一下心態。」

▲游艾喆加盟滋賀湖泊。（圖／展逸提供）

▲游艾喆加盟滋賀湖泊。（圖／展逸提供）

關鍵字： 游艾喆日本滋賀湖泊B.League台籃

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