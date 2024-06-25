快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

▲賀博此次瓊斯盃將加入中華藍陣容。（圖／資料照）
記者杜奕君／台北報導
等待多時，本屆瓊斯盃男、女籃(中華藍、中華白)共4隊名單終於揭曉！中華籃協25日公布本次瓊斯盃女子組賽事將於7月6日至10日開打，男子組則將於7月13日至21日登場。此次中華男籃方面，最大賣點就是「賀家兄弟」賀丹、賀博將攜手前進中華藍，與陳盈駿、劉錚等好手攜手出擊，另外包括吉爾貝克、布依德兩名可能歸化球員球員，也將分別加入中華藍、白陣容效力。
第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，女子組於113年7月6日至10日，男子組於13日至21日預計於新莊體育館點燃戰火。本次出賽隊伍，除中華男女籃各派藍白兩隊外，女子組邀請日本隊、馬來西亞隊、菲律賓隊及泰國隊，男子組邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊，女子組共6隊循環，男子組共9隊循環。
▲賀丹此次也是中華藍一員。（圖／資料照）
中華男子籃球隊藍隊，總教練為義大利籍的圖奇(Gianluca Tucci)，球員包括旅外CBA的4大戰將陳盈駿(廣州龍獅)、林庭謙(天津先行者)、劉錚(上海大鯊魚)、馬建豪(江蘇龍)，T1聯盟有林秉聖(台北台新戰神)、高錦瑋及林信寬(台啤永豐雲豹)、韓杰諭(台南台鋼獵鷹)，PLG聯盟有蘇士軒(新北國王)、曾祥鈞(台北富邦勇士)、陳冠全，旅美小將賀丹(康乃爾大學)、賀博(哈佛大學)黃宙騏(猶他大學)、葉惟捷(阿拉巴馬農工大學)也返台參賽，最後則搭配可能歸化球員，效力PLG福爾摩沙夢想家的吉爾貝克。
|編號
|姓名
|位置
|球隊
|背號
|身高
|1
|陳盈駿
|PG
|CBA龍獅
|9
|182
|2
|林庭謙
|PG
|CBA先行者
|0
|192
|3
|高錦瑋
|PG
|T1雲豹
|1
|172
|4
|黃宙騏
|PG
|猶他大學
|13
|188
|5
|賀丹
|SG
|康乃爾大學
|8
|194
|6
|賀博
|SG
|哈佛大學
|4
|196
|7
|林秉聖
|SG
|T1戰神
|3
|184
|8
|劉錚
|SF
|CBA大鯊魚
|5
|194
|9
|林信寬
|SF
|T1雲豹
|12
|194
|10
|馬建豪
|SF
|CBA江蘇龍
|2
|201
|11
|葉惟捷
|SF
|阿拉巴馬農工大學
|7
|194
|12
|韓杰諭
|PF
|T1獵鷹
|29
|193
|13
|蘇士軒
|PF
|PLG國王
|17
|195
|14
|陳冠全
|PF
|PLG鋼鐵人
|15
|196
|15
|曾祥鈞
|C
|PLG勇士
|21
|205
|16
|吉爾貝克
|C
|PLG夢想家
|34
|211
中華男子籃球隊白隊，則以年輕球員為骨幹，由桑茂森總教練領軍，球員包括CBA林彥廷(北控勇士)、昨日剛剛宣佈加盟日本職籃滋賀湖泊的游艾喆、PLG職籃的陳又瑋、王律翔(高雄鋼鐵人)，關達祐(桃園璞園領航猿)，T1藍少甫(台南台鋼獵鷹)以及SBL聯賽的張家禾(台銀)，UBA則有陳力生及黃偉程、胡晉豪(國體)、宋昕澔(政大)、江均(輔大)、吳志鍇(政大)、王晟霖(黎明技術學院)，旅外方面則選進傅友(西維吉尼亞理工)，最後則是可能歸化球員，效力PLG職籃夢想家的布依德。
|編號
|姓名
|位置
|球隊
|背號
|身高
|1
|陳又瑋
|PG
|PLG鋼鐵人
|4
|183
|2
|游艾喆
|PG
|政治大學
|7
|183
|3
|陳力生
|PG
|國體大
|3
|174
|4
|關達祐
|PG
|PLG領航猿
|6
|181
|5
|林彥廷
|SG
|CBA勇士
|0
|185
|6
|王律翔
|SG
|PLG鋼鐵人
|8
|186
|7
|宋昕澔
|SG
|政治大學
|10
|185
|8
|江均
|SF
|輔仁大學
|33
|192
|9
|張家禾
|SF
|SBL 台銀
|12
|188
|10
|傅友
|SF
|西維吉尼亞理工
|14
|190
|11
|黃偉程
|PF
|國體大
|39
|194
|12
|藍少甫
|PF
|T1獵鷹
|16
|195
|13
|吳志鍇
|PF
|政治大學
|23
|196
|14
|布依德
|PF
|PLG夢想家
|42
|202
|15
|胡晉豪
|C
|國體大
|13
|200
|16
|王晟霖
|C
|黎明技術學院
|26
|205
中華女子籃球隊藍隊，總教練為邱啟益，球員以WSBL為主體，有世大運國手彭曉彤、林蝶，還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。
|編號
|職稱
|姓名
|服務單位
|1
|培訓選手
|林育庭
|廣東女籃
|2
|培訓選手
|彭詩晴
|新疆女籃
|3
|培訓選手
|韓雅恩
|國泰女籃
|4
|培訓選手
|劉昕妤
|國泰女籃
|5
|培訓選手
|歐 婕
|國泰女籃
|6
|培訓選手
|陳孟欣
|國泰女籃
|7
|培訓選手
|徐詩涵
|電信女籃
|8
|培訓選手
|王維琳
|台灣電力女籃
|9
|培訓選手
|戴宜庭
|台灣電力女籃
|10
|培訓選手
|廖瑋晴
|台灣電力女籃
|11
|培訓選手
|林文佑
|台元女籃
|12
|培訓選手
|卓 敬
|台元女籃
|13
|培訓選手
|彭曉彤
|台元女籃
|14
|培訓選手
|林 蝶
|台元女籃
|15
|培訓選手
|蘇嘉嫻
|台元女籃
|16
|培訓選手
|宋瑞蓁
|台元女籃
中華女子籃球隊白隊，總教練為錢薇娟，球員展現不同世代的風範，「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」，以幾名資深球員，包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等，帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。
|編號
|職稱
|姓名
|服務單位
|1
|培訓選手
|黃柔甄
|遼寧女籃
|2
|培訓選手
|黃凡珊
|國泰女籃
|3
|培訓選手
|黃品蓁
|台元女籃
|4
|培訓選手
|黃沁瑜
|台灣電力女籃
|5
|培訓選手
|劉希曄
|台灣電力女籃
|6
|培訓選手
|林玉書
|中華電信女籃
|7
|培訓選手
|劉惠茹
|中華電信女籃
|8
|培訓選手
|陳怡萱
|中華電信女籃
|9
|培訓選手
|王竫婷
|中華電信女籃
|10
|培訓選手
|侯子映
|北市大女籃
|11
|培訓選手
|楊家佳
|北市大女籃
|12
|培訓選手
|陳昱潔
|臺師大女籃
|13
|培訓選手
|林妘樺
|世新大學女籃
|14
|培訓選手
|游沁樺
|世新大學女籃
|15
|培訓選手
|張家瑄
|世新大學女籃
|16
|培訓選手
|尹湘雲
|北市大女籃
▲台灣隊長陳盈駿將與賀家兄弟共同效力瓊斯盃中華藍隊。（圖／資料照）
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