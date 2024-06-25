快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

▲賀博此次瓊斯盃將加入中華藍陣容。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

等待多時，本屆瓊斯盃男、女籃(中華藍、中華白)共4隊名單終於揭曉！中華籃協25日公布本次瓊斯盃女子組賽事將於7月6日至10日開打，男子組則將於7月13日至21日登場。此次中華男籃方面，最大賣點就是「賀家兄弟」賀丹、賀博將攜手前進中華藍，與陳盈駿、劉錚等好手攜手出擊，另外包括吉爾貝克、布依德兩名可能歸化球員球員，也將分別加入中華藍、白陣容效力。

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，女子組於113年7月6日至10日，男子組於13日至21日預計於新莊體育館點燃戰火。本次出賽隊伍，除中華男女籃各派藍白兩隊外，女子組邀請日本隊、馬來西亞隊、菲律賓隊及泰國隊，男子組邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊，女子組共6隊循環，男子組共9隊循環。

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▲賀丹此次也是中華藍一員。（圖／資料照）

中華男子籃球隊藍隊，總教練為義大利籍的圖奇(Gianluca Tucci)，球員包括旅外CBA的4大戰將陳盈駿(廣州龍獅)、林庭謙(天津先行者)、劉錚(上海大鯊魚)、馬建豪(江蘇龍)，T1聯盟有林秉聖(台北台新戰神)、高錦瑋及林信寬(台啤永豐雲豹)、韓杰諭(台南台鋼獵鷹)，PLG聯盟有蘇士軒(新北國王)、曾祥鈞(台北富邦勇士)、陳冠全，旅美小將賀丹(康乃爾大學)、賀博(哈佛大學)黃宙騏(猶他大學)、葉惟捷(阿拉巴馬農工大學)也返台參賽，最後則搭配可能歸化球員，效力PLG福爾摩沙夢想家的吉爾貝克。

編號 姓名 位置 球隊 背號 身高 1 陳盈駿 PG CBA龍獅 9 182 2 林庭謙 PG CBA先行者 0 192 3 高錦瑋 PG T1雲豹 1 172 4 黃宙騏 PG 猶他大學 13 188 5 賀丹 SG 康乃爾大學 8 194 6 賀博 SG 哈佛大學 4 196 7 林秉聖 SG T1戰神 3 184 8 劉錚 SF CBA大鯊魚 5 194 9 林信寬 SF T1雲豹 12 194 10 馬建豪 SF CBA江蘇龍 2 201 11 葉惟捷 SF 阿拉巴馬農工大學 7 194 12 韓杰諭 PF T1獵鷹 29 193 13 蘇士軒 PF PLG國王 17 195 14 陳冠全 PF PLG鋼鐵人 15 196 15 曾祥鈞 C PLG勇士 21 205 16 吉爾貝克 C PLG夢想家 34 211

中華男子籃球隊白隊，則以年輕球員為骨幹，由桑茂森總教練領軍，球員包括CBA林彥廷(北控勇士)、昨日剛剛宣佈加盟日本職籃滋賀湖泊的游艾喆、PLG職籃的陳又瑋、王律翔(高雄鋼鐵人)，關達祐(桃園璞園領航猿)，T1藍少甫(台南台鋼獵鷹)以及SBL聯賽的張家禾(台銀)，UBA則有陳力生及黃偉程、胡晉豪(國體)、宋昕澔(政大)、江均(輔大)、吳志鍇(政大)、王晟霖(黎明技術學院)，旅外方面則選進傅友(西維吉尼亞理工)，最後則是可能歸化球員，效力PLG職籃夢想家的布依德。

編號 姓名 位置 球隊 背號 身高 1 陳又瑋 PG PLG鋼鐵人 4 183 2 游艾喆 PG 政治大學 7 183 3 陳力生 PG 國體大 3 174 4 關達祐 PG PLG領航猿 6 181 5 林彥廷 SG CBA勇士 0 185 6 王律翔 SG PLG鋼鐵人 8 186 7 宋昕澔 SG 政治大學 10 185 8 江均 SF 輔仁大學 33 192 9 張家禾 SF SBL 台銀 12 188 10 傅友 SF 西維吉尼亞理工 14 190 11 黃偉程 PF 國體大 39 194 12 藍少甫 PF T1獵鷹 16 195 13 吳志鍇 PF 政治大學 23 196 14 布依德 PF PLG夢想家 42 202 15 胡晉豪 C 國體大 13 200 16 王晟霖 C 黎明技術學院 26 205

中華女子籃球隊藍隊，總教練為邱啟益，球員以WSBL為主體，有世大運國手彭曉彤、林蝶，還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。

編號 職稱 姓名 服務單位 1 培訓選手 林育庭 廣東女籃 2 培訓選手 彭詩晴 新疆女籃 3 培訓選手 韓雅恩 國泰女籃 4 培訓選手 劉昕妤 國泰女籃 5 培訓選手 歐 婕 國泰女籃 6 培訓選手 陳孟欣 國泰女籃 7 培訓選手 徐詩涵 電信女籃 8 培訓選手 王維琳 台灣電力女籃 9 培訓選手 戴宜庭 台灣電力女籃 10 培訓選手 廖瑋晴 台灣電力女籃 11 培訓選手 林文佑 台元女籃 12 培訓選手 卓 敬 台元女籃 13 培訓選手 彭曉彤 台元女籃 14 培訓選手 林 蝶 台元女籃 15 培訓選手 蘇嘉嫻 台元女籃 16 培訓選手 宋瑞蓁 台元女籃

中華女子籃球隊白隊，總教練為錢薇娟，球員展現不同世代的風範，「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」，以幾名資深球員，包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等，帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。

編號 職稱 姓名 服務單位 1 培訓選手 黃柔甄 遼寧女籃 2 培訓選手 黃凡珊 國泰女籃 3 培訓選手 黃品蓁 台元女籃 4 培訓選手 黃沁瑜 台灣電力女籃 5 培訓選手 劉希曄 台灣電力女籃 6 培訓選手 林玉書 中華電信女籃 7 培訓選手 劉惠茹 中華電信女籃 8 培訓選手 陳怡萱 中華電信女籃 9 培訓選手 王竫婷 中華電信女籃 10 培訓選手 侯子映 北市大女籃 11 培訓選手 楊家佳 北市大女籃 12 培訓選手 陳昱潔 臺師大女籃 13 培訓選手 林妘樺 世新大學女籃 14 培訓選手 游沁樺 世新大學女籃 15 培訓選手 張家瑄 世新大學女籃 16 培訓選手 尹湘雲 北市大女籃

▲台灣隊長陳盈駿將與賀家兄弟共同效力瓊斯盃中華藍隊。（圖／資料照）