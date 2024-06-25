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快訊／視為「準歸化球員」！　吉爾貝克、布依德參戰瓊斯盃

▲夢想家麥卡洛、忻沃克、吉爾貝克，國王林書緯、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲吉爾貝克接近與中華籃協簽約，有望成為新任中華男籃歸化球員。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

第43屆瓊斯盃籃球賽，中華男、女籃共4隊參賽名單及賽程於25日正式公佈。其中在男子組中華藍、中華白方面，分別有先前傳出的可能新任歸化球員吉爾貝克(Brandon Gilbeck)、布依德(Julian Boyd)加入助陣。對此，中華籃協副秘書長張承中透露，「目前就是將兩人視為『準歸化球員』，其中吉爾貝克已經非常接近簽約，只要合約簽署完畢，就會開始進行相關歸化流程。」

本屆瓊斯盃男子組賽事將於7月13日至21日於新莊體育館開打，中華藍陣營包括劉錚、陳盈駿、林庭謙等旅外戰將，搭配高人氣潛力混血新星賀丹、賀博，另外包括效力PLG職籃福爾摩沙夢想家的防守巨塔吉爾貝克，此次也將加入中華藍陣營，而他的隊友肌肉悍將布依德，則將效力瓊斯盃中華白隊。

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籃協副秘書長張承中表示，「目前籃協就是將吉爾貝克與布依德視為『準歸化球員』，瓊斯盃因為我們是主辦方，因此也希望兩位球員能夠提前加入，與本土球員進行磨合，提早為未來的國際賽進行準備。」

吉爾貝克與布依德在PLG職籃本賽季進行期間，就陸續傳出願意接受中華男籃歸化，張承中透露，「目前吉爾貝克已經非常接近簽約，我和他的經紀人已經差不多談妥相關細節，只要正式簽約後，就會開始進行歸化相關流程。」

至於布依德方面，張承中則表示目前尚未收到體育署相關回覆，但兩人都有意願參與本屆瓊斯盃，也都繳交了背號與球衣尺寸等資料，因此籃協立場當然願意讓吉爾貝克與布依德加入效力，也提早和本土戰力進行磨合。

▲夢想家送鋼鐵人11連敗，布依德、忻沃克。（圖／PLG提供）

▲布依德也被籃協視為「準歸化球員」參戰本次瓊斯盃中華白隊。（圖／PLG提供）

關鍵字： 瓊斯盃吉爾貝克布依德歸化球員籃協張承中台籃

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