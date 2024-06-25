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快訊／林志傑續約早確定！　許晉哲喊話不怕傳聞持續補強

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士續約林志傑，許晉哲直言是好事。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇的精神領袖「野獸」林志傑，25日正式確定與台北富邦勇士完成1年續約，將持續以球員身份再戰新賽季。勇士總教練許晉哲表示，「林志傑還能打當然是好事！其實球團和他從賽季打完就有共識要持續奮戰。這也代表富邦勇士不會因為目前台灣籃壇的傳聞，就不做準備與補強。」

勇士球團25日宣布，與林志傑以球員身份續約1年，這位日前剛剛過42歲生日的沙場老將，在剛剛落幕的2023-24賽季雖然無緣幫助球隊挑戰冠軍4連霸，但仍拿下聯盟「年度第2隊」，並連續4季蟬聯聯盟「年度人氣王」。

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勇士總教練許晉哲表示，「林志傑還能打當然好，他本來就是人氣王與球隊支柱，不管在哪都是這樣，留下來不是現在才決定，這季打完就大致決定了，他本人和球團也早就有共識。」

本季結束後，勇士多名球員適逢合約到期，許總也透露，「目前續約進度都很順利，不過有些球員合約到7月中旬，因此不方便幫他們去宣布。這也代表富邦勇士不會因為目前台灣籃壇的傳聞，就不做準備與補強。」

▲富邦勇士泰勒、林志傑、塞瑟夫、許晉哲。（圖／富邦勇士提供）

▲許晉哲強調富邦勇士不會因為台灣籃壇當前傳聞，就不做準備與補強。（圖／富邦勇士提供）

關鍵字： 富邦勇士林志傑許晉哲續約PLG台籃

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