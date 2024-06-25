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快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

▲富邦勇士主帥許晉哲。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士總教練許晉哲針對9隊籌組新聯盟議題提出看法。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇近日傳出將有PLG、T1現有其中9隊，共同籌組新職籃聯盟，24日深夜該聯盟也宣布將於11月正式開打，引發球迷熱議。普遍被視為遭排除在外的台北富邦勇士、桃園璞園領航猿下一步動向，也成為外界焦點。勇士3連霸主帥許晉哲就直言，「富邦與璞園，從SBL時期就一直支持台灣籃球，不該被這樣對待排除在外。」

日前PLG新科冠軍霸主新北國王，由董事長王文祥親自公開舉行記者會，宣告已經取得兩聯盟共9隊意向書，準備共組超越於PLG、T1之外的新職籃聯盟。

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昨日晚間該聯盟更於深夜發出3點聲明，強調已經從兩聯盟中推舉4隊成立「執行籌備委員會」，新賽季確定將於11月開打，至於新聯盟名稱、賽程以及最後參賽球隊數量，未來也會持續向球迷公布進度。

一般外界普遍認為，現有9支參與新聯盟運作的隊伍中，並沒有PLG職籃兩大勁旅勇士、領航猿在內，勇士主帥許晉哲就直言，「富邦與璞園都是從SBL時期就一直在的球隊，其他現有的職籃球隊，都是這3、4年才出來的球隊，這麼支持籃球的老球隊被排除在外，我認為不該被這樣子對待。」

許晉哲也說，「所謂的合併，應該聯盟跟聯盟之間對談，怎麼會變成是老闆跟老闆談，應該是聯盟與聯盟加上籃協來共同協商。目前台灣兩個職籃聯盟都辦得不錯，也都有固定的球迷基礎，是不是從效法NBA聯盟的東、西區來做，無論教練、選手都是其中的一份子，當然都希望台灣籃球好。」

▲王文祥董事長。（圖/新北國王提供）

▲以PLG、T1其中現有共9隊為規模的新聯盟，預計將於11月正式開打。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLGT1新聯盟許晉哲台北富邦勇士台籃

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