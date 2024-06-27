「斑馬效應」？　本屆NBA選秀前6順位法國好手強佔3席

▲年僅19歲的法國天才前鋒里薩希，成為今年NBA「選秀狀元」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024年NBA新人選秀會，台灣時間27日在籃網主場巴克萊中心登場，本屆法籍球員可說大獲全勝，首輪第1順位亞特蘭大老鷹挑中里薩希(Zaccharie Risacher)成為本屆選秀狀元，握有第2順位的華盛頓巫師，則選進216公分法國長人薩爾(Alex Sarr)，至於首輪第6順位夏洛特黃蜂也挑中法國高大射手前鋒薩隆(Tidjane Salaun)，法籍球員可說是大獲全勝。

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▲同樣來自法國的薩爾，則在首輪第2順位被巫師相中。（圖／達志影像／美聯社）

本屆NBA選秀會將首輪與次輪分成兩天舉辦，而法籍球員可說在首輪前6順位搶盡風采，不僅里薩希、薩爾包辦首輪第1、第2順位，就連「高砲塔」射手薩隆，都在首輪第6順位被黃蜂挑中。

繼去年的「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)被聖安東尼奧馬刺挑中，最終也不負眾望成為年度新人王得主，本屆NBA選秀會法籍球員更是大舉進軍NBA殿堂，在首輪前6順位就包辦3席。

▲黃蜂在首輪第6順位，也挑中來自法國的高大射手薩隆。（圖／達志影像／美聯社）