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不是「詹皇之子」！　湖人首輪17順位選了身價慘跌大齡射手柯奈特

▲湖人首輪第17順位選擇柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人首輪第17順位選擇大齡射手柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024年NBA新人選秀會台灣時間27日展開，西區豪門球隊洛杉磯湖人在首輪第17順位選進身價暴跌，來自田納西大學的23歲「大齡射手」柯奈特(Dalton Knecht)，至於明天才將展開的第2輪選秀，湖人手中還有一個第55順位籤，是否會挑進「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，也引發外界高度關注。

本次NBA新人選秀，雖然普遍被視為「新秀小年」，具備高度天份的即戰力新星並不多見，但由於天王球星詹姆斯(LeBron James)的大兒子布朗尼投入選秀，因此從選秀測試會上，就吸引眾多媒體、球迷關注討論，希望看到「父子檔」在湖人合體上陣。

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▲「大皇子」布朗尼、「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「詹皇之子」布朗尼是否會在明天的次輪選秀會中選，外界高度關注。（圖／達志影像／美聯社）

不過本次選秀擁有首輪第17順位、次輪第55順位的紫金軍團，選前就幾乎確定不會在首輪挑選布朗尼，而他們在第17順位選擇的，則是此次選秀會身價暴跌，從原先各大選秀預測都在首輪前8順位，來自田納西大學的主力射手柯奈特，他在上個賽季平均可轟下21.7分，不過23歲的年紀，已經沒有太多潛力可以開發。

至於明天展開的NBA次輪選秀，湖人在握有次輪第55順位籤情況下，是否真的會挑選「詹皇之子」入隊，無疑成為第2輪選秀最大看點，布朗尼目前預估順位就在2輪尾端，身高僅191公分的他，未來是否在NBA賽場能否兌現天賦，實現老爸「父子同隊」的夢想，外界都在關注。

▲湖人首輪第17順位選擇柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯奈特從原先推估的前8順位，一路滑落至17順位才被湖人選中。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA選秀新人選秀會湖人柯奈特詹皇布朗尼詹姆斯

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