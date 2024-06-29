運動雲

>

泳協提報巴黎奧運參賽名單　王冠閎、韓安齊入列

▲杭州亞運王冠閎200公尺蝶式決賽奪銀。（圖／中華奧會提供）

▲王冠閎獲得泳協提報，將前進參與巴黎奧運。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

中華民國游泳協會日前召開選訓會議，提報巴黎奧運參賽選手名單分別為「台灣蝶王」王冠閎、旅美好手韓安齊，秘書長曾正宗今天表示，名單經國訓中心審議通過後，已送請中華奧會報名。

王冠閎去年全國大專校院運動會男子200公尺蝶式游出1分55秒42成績，達到巴黎奧運參賽A標，已提前取得參賽資格。 根據游泳奧運參賽規範，若參賽國家男子或女子選手無人達標，則可推派世界水上運動總會（World Aquatics）積分最高的1名選手參賽，台灣女將因無人達標，由就讀德州大學奧斯汀分校（UT Austin）、旅美好手韓安齊出線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓安齊日前返台參加中正盃，女子100公尺自由式、100公尺蝶式雙破全國紀錄，因中正盃並無其他國家選手參加，泳協秘書長曾正宗接受中央社記者訪問時表示，泳協6月21日詢問國際泳總，23日晚間收到回覆，確認中正盃積分可採計。

曾正宗表示，泳協隨即與韓安齊聯繫，確認其參賽意願，並請選手提交資料，後續在26日召開選訓會議，並送交至國訓中心審議，且獲審議通過，已送請中華奧會進行報名。 依泳協送交的名單，若一切順利，這將是韓安齊首次叩關五環殿堂，而王冠閎則是連續2屆前進奧運。

距離奧運僅剩不到1個月，王冠閎目前人在香港移地訓練，教練黃智勇表示，目前王冠閎正專心備戰，預計7月13日返台後，7月19日搭機前往法國。

▲▼107年全中運，金華國中，韓安齊。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲旅美好手韓安齊也將獲得巴黎奧運參賽權。（圖／資料照）

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運游泳王冠閎韓安齊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士續簽K湯仍有望？　尋求交易「控球之神」保羅清出薪資空間

勇士續簽K湯仍有望？　尋求交易「控球之神」保羅清出薪資空間

「咖哩弟」失業了！　黃蜂釋出小柯瑞最大主因曝光

「咖哩弟」失業了！　黃蜂釋出小柯瑞最大主因曝光

林書豪批PLG票選亂七八糟　籃球記者聯誼會嚴正駁斥

林書豪批PLG票選亂七八糟　籃球記者聯誼會嚴正駁斥

PLG年度獎項爭議？　林書豪批：亂七八糟

PLG年度獎項爭議？　林書豪批：亂七八糟

天價！5年69.7億台幣　尼克超巨約綁住「最強3D」阿努諾比

天價！5年69.7億台幣　尼克超巨約綁住「最強3D」阿努諾比

詹詠然、詹皓晴確定獲巴黎奧運女雙資格　中華隊本屆已獲57席次

詹詠然、詹皓晴確定獲巴黎奧運女雙資格　中華隊本屆已獲57席次

不是「詹皇之子」！　湖人首輪17順位選了身價慘跌大齡射手柯奈特

不是「詹皇之子」！　湖人首輪17順位選了身價慘跌大齡射手柯奈特

熱火祭出54億台幣肥約　全能長人阿德巴約點頭續留

熱火祭出54億台幣肥約　全能長人阿德巴約點頭續留

「斑馬效應」？　本屆NBA選秀前6順位法國好手強佔3席

「斑馬效應」？　本屆NBA選秀前6順位法國好手強佔3席

快訊／「小姚明」被NBA選上了　周志豪首輪第9順位前進灰熊

快訊／「小姚明」被NBA選上了　周志豪首輪第9順位前進灰熊

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

熱門新聞

詹皇睡了新隊友媽媽？愛妻轉發地獄哏狂笑　1天破700萬人查看

台鋼只挑6人「不為選而選」　洪總有聽說富邦要張奕

都穿兄弟風衣練習　徐紹予可惜沒跟王柏融當隊友

日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一獅：2年搶下先發輪值

樂天首輪選張趙紘關鍵「力量僅次於張育成」　第四輪有驚喜

富邦悍將下半季不讓了！林華韋：張奕扛中繼　張育成7月初返台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇睡了新隊友媽媽？妻轉發地獄哏狂笑

2台鋼只挑6人　洪總聽富邦要張奕

3穿兄弟風衣　徐紹予可惜沒王柏融

4日職兩隊有興趣　張宥謙喜歡統一

5樂天選張趙紘關鍵　第四輪有驚喜

最新新聞

1泳協提報奧運名單　王冠閎、韓安齊入列

2洋基16比5痛宰藍鳥中止4連敗

3金鶯蘇亞雷斯6局無失分

4鄭宗哲雙安掃長打　李灝宇吞2K

5尋求交易CP3　勇士仍不放棄簽K湯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366