快訊／錢薇娟的期待成真！　PLG、T1雙職籃新秀聯合體測

▲PLG、T1兩大職籃確定辦理「2024聯合體測會」。（圖／PLG、T1提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣兩大職籃PLG、T1日前正式宣布整併後，經過兩大職籃與11支職業球團的溝通協調下，PLG、T1職籃將於7月3日共同辦理「2024聯合體測會」，聯合體測、選秀最早由T1職籃會長錢薇娟率先提出，雖一度傳出可能破局，如今確定兩聯盟將共同進行新秀體測會，為合併之路踏出第一步。

先前T1職籃年度頒獎典禮上，聯盟會長錢薇娟率先提出「聯合選秀」作法，但一度遭到PLG陣營回絕，不過在兩聯盟宣示將走向整併下，如今確定將於7月3日共同辦理「2024聯合體測會」，至於後續選秀正式日期將另行公布。

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▲PLG、T1兩大職籃「2024聯合體測會」名單。（圖／T1提供）

此次聯合體測會，共計本土40人及外籍生8人，在位置上以後衛26人最多，另外還有前鋒16人及中鋒6人。至於學校方面，國立政治大學5人報名最多，其次為國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立體育大學、輔仁大學、義守大學各3人。

本次聯合體測會的視覺設計理念，運用在繽紛色彩的折射中，11道鋒芒象徵攜手合作的11支球團，即將迎接冉冉上升的新星，即將從過去經歷的種種磨煉，蛻變在此刻迎來嶄新的光芒。

▲T1聯盟會長錢薇娟先前曾提出兩聯盟聯合體測選秀概念。（圖／記者林敬旻攝）